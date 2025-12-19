Live voetbal

Pelle Clement wordt na bekersucces meteen verrast: hij moet tijdens interview horen dat hij geschorst is

Sparta Rotterdam-speler Pelle Clement
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
19 december 2025

Pelle Clement kreeg donderdagavond na de bekerwedstrijd tussen Willem II en Sparta Rotterdam (1-5) direct een forse domper te verwerken. De middenvelder van Sparta hoorde dat hij geschorst is voor de achtste finale. Clement pakte tegen Willem II immers zijn tweede gele kaart van het seizoen in de beker.

Clement werd in de eerste ronde tegen FC Groningen (5-2) al op de bon geslingerd. Daar kwam de gele kaart van donderdagavond bovenop. Na afloop kreeg Clement van ESPN-journalist Fresia Cousiño Arias te horen dat hij daarom geschorst is. Hij wil het eerst niet geloven en baalt zichtbaar, maar kan er ook om lachen.

 “Bij twee gele kaarten ben je meteen geschorst? Nou, dan heb ik een avondje vrij. Ik was er helemaal niet van op de hoogte. Ik raakte hem ook helemaal niet, daardoor deed ik een beetje pissig tegen de scheids. Hij zei dat ik wild inkwam en dat hij daarom geel gaf”, zegt Clement, die zijn prent in de eerste helft opliep.

“Ik was helemaal niet op de hoogte. Ik denk dat ik dan toch nog even dat kamertje van de scheids inloop, want ik was het er echt niet mee eens. Daar baal ik wel van”, aldus Clement, die vervolgens te horen krijgt dat ook een bezoekje aan de scheidsrechter (Alex Bos) niks zal veranderen. “Nou, dan ga ik wel douchen en naar huis. Het is al laat, haha”, zegt hij met een grote glimlach.

De achtste finales vinden plaats op 13, 14 en 15 januari. Vrijdagmiddag rond 17.30 uur is de loting live te zien bij ESPN.

Pelle Clement

Pelle Clement
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 29 jaar (19 mei 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
11
1
2024/2025
Sparta
32
2
2023/2024
Sparta
30
2
2022/2023
RKC
33
2

