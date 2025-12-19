Op vrijdag 19 december vindt de loting voor de achtste finales van de KNVB Beker plaats. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?
De loting is live te volgen tijdens het ESPN-programma De Voetbalkantine, dat om 17:00 uur begint op ESPN 1. De loting is rond de klok van 17.30. In totaal worden acht affiches geloot.
Deze week plaatsten zestien clubs zich. De meest opvallende afvaller was Feyenoord, dat in eigen huis verloor met sc Heerenveen. Verder is De Treffers de laatst overgebleven amateurclub en daarmee de eerste Eurojackpot KNVB Beker Amateurwinnaar.
Alle overgebleven clubs: