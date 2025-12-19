Live voetbal

Loting achtste finales KNVB Beker vandaag live te zien op ESPN

KNVB Beker trofee
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
19 december 2025, 10:34

Op vrijdag 19 december vindt de loting voor de achtste finales van de KNVB Beker plaats. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Waar is de loting te bekijken op tv?

De loting is live te volgen tijdens het ESPN-programma De Voetbalkantine, dat om 17:00 uur begint op ESPN 1. De loting is rond de klok van 17.30. In totaal worden acht affiches geloot.

Welke clubs zitten nog in de beker?

Artikel gaat verder onder video

Deze week plaatsten zestien clubs zich. De meest opvallende afvaller was Feyenoord, dat in eigen huis verloor met sc Heerenveen. Verder is De Treffers de laatst overgebleven amateurclub en daarmee de eerste Eurojackpot KNVB Beker Amateurwinnaar.

Alle overgebleven clubs:

  • Ajax
  • Almere City
  • AZ
  • De Treffers
  • FC Den Bosch
  • FC Twente
  • FC Utrecht
  • FC Volendam
  • Go Ahead Eagles
  • Heracles Almelo
  • NEC
  • PSV
  • RKC Waalwijk
  • sc Heerenveen
  • Sparta Rotterdam
  • Telstar

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Maaskant ziet Van Persie niet leren van fouten: ‘Buitenlandse coach had eruit gelegen’

  • Gisteren, 12:34
  • Gisteren, 12:34
Branco van den Boomen

Branco van den Boomen wil niet speechen na rentree bij Ajax: 'Er kwam weinig uit'

  • Gisteren, 10:14
  • Gisteren, 10:14
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Mario Been richt kritiek tot Dennis te Kloese: 'Het is een kwaliteitsprobleem'

  • Gisteren, 09:34
  • Gisteren, 09:34
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel