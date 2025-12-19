Op vrijdag 19 december vindt de loting voor de achtste finales van de KNVB Beker plaats. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Waar is de loting te bekijken op tv?

De loting is live te volgen tijdens het ESPN-programma De Voetbalkantine, dat om 17:00 uur begint op ESPN 1. De loting is rond de klok van 17.30. In totaal worden acht affiches geloot.

Welke clubs zitten nog in de beker?

Artikel gaat verder onder video

Deze week plaatsten zestien clubs zich. De meest opvallende afvaller was Feyenoord, dat in eigen huis verloor met sc Heerenveen. Verder is De Treffers de laatst overgebleven amateurclub en daarmee de eerste Eurojackpot KNVB Beker Amateurwinnaar.

Alle overgebleven clubs:

Ajax

Almere City

AZ

De Treffers

FC Den Bosch

FC Twente

FC Utrecht

FC Volendam

Go Ahead Eagles

Heracles Almelo

NEC

PSV

RKC Waalwijk

sc Heerenveen

Sparta Rotterdam

Telstar