De KNVB heeft een nieuwe prijs geïntroduceerd voor de beste amateurclub in het bekertoernooi: de Eurojackpot KNVB Beker Amateurwinnaar. Deze titel is een initiatief van de KNVB en Eurojackpot, de naamgevende partner. De prijs biedt amateurclubs een extra stimulans om uit te blinken in het toernooi.

De KNVB Beker is het eerste bekertoernooi ter wereld dat een aparte prijs heeft voor amateurclubs. De bokaal voor de Amateurwinnaar lijkt op die van de toernooiwinnaar, maar heeft een blauwe kleur in plaats van zilver. De eerste ronde van het bekertoernooi begint dinsdag, met 24 amateurteams die strijden om de nieuwe titel. Onder deze teams bevindt zich ook Spakenburg, dat in 2023 de halve finale bereikte.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, ziet dat amateurclubs het bekertoernooi verrijken: "Ieder jaar zorgen amateurclubs voor de mooiste verrassingen in de KNVB-beker. Mooi dat we juist deze smaakmakers een verdiend podium kunnen bieden met de Amateurwinnaar-titel." De prijs zal in de pauze van de bekerfinale worden uitgereikt aan het beste amateurteam.

Spakenburg enthousiast over nieuwe titel

Floris van der Linden, voormalig bekertopscorer en selectiespeler van Spakenburg, is enthousiast over de nieuwe titel: "In 2023 heb ik al mogen meemaken hoe het is om te stunten in het bekertoernooi. Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer proberen om voor een stuntje te zorgen. Het is leuk dat je nu officieel benoemd kunt worden als de Amateurwinnaar, dat geeft de beker nog wat meer aandacht", zegt hij op de website van de KNVB.

Wat als twee amateurclubs even ver komen?

De KNVB heeft ook meteen de regels bekendgemaakt voor de uitreiking van de prijs. Wat als bijvoorbeeld twee amateurclubs het tot de kwartfinale schoppen en daar worden uitgeschakeld? De beker wordt aan de hand van de volgende criteria uitgereikt:

1) De titel Amateurwinnaar Eurojackpot KNVB Beker wordt toegekend aan de amateurclub die in het betreffende seizoen het verst is gevorderd in het toernooi.

2) Indien meerdere amateurclubs in dezelfde fase van het toernooi worden uitgeschakeld, wordt de rangorde vastgesteld aan de hand van de onderstaande criteria, in volgorde van toepassing:

a. Het amateurteam dat de meeste BVO’s heeft uitgeschakeld;

b. Indien gelijk, het amateurteam dat de meeste Eredivisie-clubs heeft uitgeschakeld;

c. Indien gelijk, het amateurteam dat het hoogste totaal aantal doelpunten heeft gescoord in het toernooi, gerekend vanaf Ronde 1;

d. Indien gelijk, het amateurteam dat de meeste doelpunten heeft gescoord tegen Eredivisieclubs;

e. Indien gelijk, het amateurteam dat de meeste doelpunten heeft gescoord tegen KKD-clubs;

f. Indien gelijk, het amateurteam dat de minste rode kaarten heeft ontvangen gedurende het toernooi;

g. Indien gelijk, het amateurteam dat de minste gele kaarten heeft ontvangen gedurende het toernooi.

3) Indien na toepassing van alle bovengenoemde criteria nog steeds geen onderscheid kan worden gemaakt, beslist de KNVB.