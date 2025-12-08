In aanloop naar het bekerduel tussen FC Twente en Spakenburg heeft Chris de Graaf zijn werkzaamheden bij de club uit Enschede tijdelijk moeten neerleggen. De hoofdtrainer van Spakenburg, die al sinds de voorbereiding stage loopt bij Twente, is de komende weken niet welkom op het trainingscomplex in Hengelo.

"Chris de Graaf heeft de sleutels van het trainingscomplex van FC Twente in moeten leveren", laten journalisten Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar weten op de website van Tubantia. "De stagiair is de komende twee weken niet meer welkom in Hengelo. Dat klinkt wat zwaar allemaal."

Het besluit is onderdeel van een duidelijke afspraak tussen beide clubs. Omdat Spakenburg op donderdag 18 december om 18.45 uur tegenover FC Twente staat in de tweede ronde van de KNVB Beker, is zijn aanwezigheid op het complex niet wenselijk.

"Feit is dat de oefenmeester van Spakenburg de komende weken niet meer op de club is. Dat is de afspraak tussen beide partijen, omdat Spakenburg volgende week donderdag op FC Twente stuit in de tweede ronde van het bekertoernooi."

Stage onderdeel van technisch proces

De Graaf was de afgelopen maanden volledig betrokken bij de technische staf van John van den Brom. Tijdens het recente oefenduel met Schalke 04 kreeg hij zelfs de leiding langs de lijn. In Tubantia wordt beschreven hoe De Graaf eerder juist alle ruimte kreeg binnen de staf, maar de belangen rond het bekerduel nu voorrang krijgen.

De afspraak geldt tot aan de winterstop: FC Twente speelt op 21 december nog uit tegen Feyenoord, waarna de selectie met vakantie gaat.

Wie is Chris de Graaf?

De Graaf is hoofdtrainer van SV Spakenburg, de amateurclub die de afgelopen jaren veel indruk maakte in de KNVB Beker. Het grote publiek leerde hem kennen tijdens het bekeravontuur van 2022/23, waarin Spakenburg als amateurploeg de halve finale bereikte. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleiding van Almere City en diverse amateurverenigingen, waardoor hij in trainerskringen al langer bekendstaat als een talent.