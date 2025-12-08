Arne Slot heeft voor het eerst gereageerd op de vernietigende uitspraken van Mohamed Salah richting de Liverpool-trainer. Slot gaat niet in op de details, maar laat weten dat hij het oneens is met de Egyptische aanvaller.
Salah veroorzaakte zaterdag flinke opschudding in Liverpool, na afloop van het gelijkspel op bezoek bij Leeds United (3-3). De aanvaller bleef negentig minuten op de bank en was zichtbaar gefrustreerd over zijn reserverol. In een hard interview haalde hij uit naar zijn trainer.
“Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens hebben we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil”, zei Salah onder meer. Ook gaf hij aan het gevoel te hebben dat iemand binnen de club hem onder de bus wil gooien.
Of Salah met die laatste opmerking naar hem verwees, weet Slot niet. “Dat moet je aan hem vragen. Ik weet niet wie hij bedoelt”, zei hij tijdens de persconferentie in Milaan, vooruitblikkend op het Champions League-duel met Inter. Salah is voor dat duel buiten de selectie gelaten naar aanleiding van zijn interview.
Slot vervolgt: “Voor zaterdag hebben we al met elkaar gesproken. Vaak zelfs. Soms kort, soms langer. Hij heeft het recht om de situatie te ervaren zoals hij het voelt. Ik kijk er anders naar. Spelers vinden de trainer meestal niet leuk als ze niet worden opgesteld, maar hij was heel respectvol naar mijn staf, naar zijn teamgenoten en hij trainde keihard. Dus in zekere zin was het een verrassing voor mij toen ik na de wedstrijd hoorde welke opmerkingen hij had gemaakt.”
De voormalig trainer van Feyenoord ervaart het niet zo dat de relatie tussen hem en Salah helemaal is stukgelopen: "Zo voel ik het niet, maar hij heeft het recht om dingen te voelen zoals hij ze voelt. Ik heb dat totaal niet zo ervaren."
Volgens Slot is de situatie niet uniek. “Het is niet voor het eerst dat een speler die niet speelt daar iets over zegt. Mijn reactie is helder. Daarom zit hij nu niet hier. Na morgen kijken we opnieuw naar de situatie.”
De deur voor Salah blijft op een kier. “Nu ligt de focus op Inter. Maar het is altijd mogelijk dat een speler weer terugkeert in de selectie. Ik weet niet of hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Liverpool. Geen idee, die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden.”
Nette reactie. Krijg een beetje een Ronaldo gevoel toen hij op de bank kwam onder ten Hag. Beide spelers die niet meer op de top zaten waar ze zich ooit bevonden, maar dat zelf nog niet wilde zien. Ze leverde niet voldoende, en dan moet je keuzes maken. Dan kun je op de bank belanden. Je ziet wel vaker dat spelers die dit niet gewend zijn, er moeilijk mee om kunnen gaan. Zowel Ronaldo als Salah hebben vervolgens met modder gegooid via de media. Zonde, maar ook dat heeft consequenties. Wellicht wil Salah net als Ronaldo een transfer forceren. Afbouwen in de zandbak of MLS past prima bij de leeftijd.
@Klantenservice Helemaal mee eens. En dit is ook niet nieuw bij Liverpool. Kijk naar Sadio Mane onder Klopp: die situatie begon op precies dezelfde manier. Steeds vaker gewisseld worden, frustratie, korte interviews op het randje… en uiteindelijk liep het op niks uit omdat hij zich niet meer kon vinden in zijn rol. Dat is wat er gebeurt bij topspelers die jarenlang de ster waren en ineens moeten inleveren. Slot handelt hier eigenlijk precies zoals Klopp toen: duidelijk, rustig en professioneel. Dat is de enige manier om een selectie stabiel te houden, zeker bij spelers met zo’n status.
Slot is nog een vrij onervaren trainer en niet gewend om met de grootheden van het hedendaagse voetbal te werken. Slot zijn communicatie is nogal roestig om het maar netjes te formuleren. Dit grote incident laat zien dat Slot niet goed genoeg is voor een club als Liverpool. Misschien moet hij lekker naar Sevilla, Genoa, Schalke of Besiktas gaan. Ik kan mij niet voorstellen dat Salah hierin alleen staat. Hij is een grote meneer in Liverpool en zal ongetwijfeld teamgenoten aan zijn zijde hebben die Slot voor de bus gaan gooien.
@FrankdeG leuk geprobeerd, maar 8 jaar trainer onervaren noemen? Je laat jezelf alleen maar meer terugzien in je ware aard. Alleen reacties met GOED geschreven naam worden serieus genomen. Gaat dat je lukken?
@peterdejong1983 Precies. En los daarvan spreekt FrankdeG zichzelf compleet tegen door Slot “onervaren” te noemen. Noem mij 1 onervaren trainer die twee keer kampioen is geworden en de eerste Nederlandse coach ooit is die de Premier League wint. Dat bestaat niet. Slot heeft meer bereikt in een paar jaar dan sommige trainers in een volledige carrière. Als dit al zijn “onervaren fase” is, dan moet je er niet aan denken wat er gebeurt als hij straks tien jaar meedraait in de Europese top.
