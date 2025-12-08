Arne Slot heeft voor het eerst gereageerd op de vernietigende uitspraken van richting de Liverpool-trainer. Slot gaat niet in op de details, maar laat weten dat hij het oneens is met de Egyptische aanvaller.

Salah veroorzaakte zaterdag flinke opschudding in Liverpool, na afloop van het gelijkspel op bezoek bij Leeds United (3-3). De aanvaller bleef negentig minuten op de bank en was zichtbaar gefrustreerd over zijn reserverol. In een hard interview haalde hij uit naar zijn trainer.

“Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens hebben we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil”, zei Salah onder meer. Ook gaf hij aan het gevoel te hebben dat iemand binnen de club hem onder de bus wil gooien.

Of Salah met die laatste opmerking naar hem verwees, weet Slot niet. “Dat moet je aan hem vragen. Ik weet niet wie hij bedoelt”, zei hij tijdens de persconferentie in Milaan, vooruitblikkend op het Champions League-duel met Inter. Salah is voor dat duel buiten de selectie gelaten naar aanleiding van zijn interview.

Slot vervolgt: “Voor zaterdag hebben we al met elkaar gesproken. Vaak zelfs. Soms kort, soms langer. Hij heeft het recht om de situatie te ervaren zoals hij het voelt. Ik kijk er anders naar. Spelers vinden de trainer meestal niet leuk als ze niet worden opgesteld, maar hij was heel respectvol naar mijn staf, naar zijn teamgenoten en hij trainde keihard. Dus in zekere zin was het een verrassing voor mij toen ik na de wedstrijd hoorde welke opmerkingen hij had gemaakt.”

De voormalig trainer van Feyenoord ervaart het niet zo dat de relatie tussen hem en Salah helemaal is stukgelopen: "Zo voel ik het niet, maar hij heeft het recht om dingen te voelen zoals hij ze voelt. Ik heb dat totaal niet zo ervaren."

Volgens Slot is de situatie niet uniek. “Het is niet voor het eerst dat een speler die niet speelt daar iets over zegt. Mijn reactie is helder. Daarom zit hij nu niet hier. Na morgen kijken we opnieuw naar de situatie.”

De deur voor Salah blijft op een kier. “Nu ligt de focus op Inter. Maar het is altijd mogelijk dat een speler weer terugkeert in de selectie. Ik weet niet of hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Liverpool. Geen idee, die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden.”