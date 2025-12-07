Live voetbal 9

Liverpool-vertrek Salah lijkt nabij: 'Geen twijfel dat hij naar Saudi-Arabië gaat'

Mohamed Salah met op de achtergrond het Saudische Jeddah
Foto: © Imago/Realtimes
7 december 2025, 17:25

Er is 'geen twijfel' dat Mohamed Salah zijn loopbaan gaat voortzetten in Saudi-Arabië, zo verzekert een hooggeplaatste bron in het Engelse voetbal aan The Telegraph. De vraag is alleen of hij Liverpool deze winter al achter zich laat, of dat de Egyptenaar het seizoen nog afmaakt op Anfield en dan pas de overstap naar de Saudi Pro League gaat maken.

Salah was vorig seizoen de grote uitblinker in het kampioenselftal van het Liverpool van Arne Slot. Zo'n beetje het hele seizoen werd er echter druk gespeculeerd over zijn toekomst, aangezien hij beschikte over een contract dat afgelopen zomer zou aflopen. Vanuit Saudi-Arabië werd dan ook flink aan de aanvaller getrokken, maar uiteindelijk besloot hij toch bij te tekenen tot medio 2027.

Liverpool maakt echter een bijzonder moeizaam seizoen door. Salah is de laatste drie wedstrijden naar de bank verwezen door Slot en dat leidde gisteren (zaterdag), na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United, tot een aantal harde uitspraken van de Egyptenaar over de relatie met zijn Nederlandse trainer. Salah liet onder meer weten dat hij het gevoel had dat hij 'onder de bus gegooid wordt'. Slot overweegt naar verluidt om Salah daarom uit zijn selectie te zetten. Dat zou betekenen dat hij komende zaterdag niet van de partij is als Brighton & Hove Albion op bezoek komt op Anfield. Daarna reist de Egyptenaar af naar de nationale ploeg, om deel te nemen aan de Afrika Cup.

De publiekelijke uitspraken van Salah hebben de Saudi's enorm verrast, zo weet The Telegraph. Men had niet verwacht dat hij zich openlijk tegen Slot zou keren en onderzoekt nu of een winterse overstap daardoor tot de mogelijkheden behoort. Vooral regerend landskampioen Al-Ittihad, dat in september 2023 al een bod van 150 miljoen pond op Salah afgewezen zag worden, zou een warme band met de Egyptenaar onderhouden. Bij die club zou hij komen te spelen onder trainer Sergio Conceição en ploeggenoot worden van Karim Benzema. Ook Al-Hilal zou naar Salah's handtekening dingen, daar zou Simone Inzaghi zijn trainer worden en komt de Egyptenaar samen te spelen met voormalig Liverpool-ploeggenoot Darwin Núñez.

Of het nou in de komende winterse transferperiode of pas in de zomer van 2026 gebeurt, dat Salah uiteindelijk in Saudi-Arabië gaat spelen staat alvast in de sterren geschreven. "We zijn er absoluut van overtuigd dat Salah naar Saudi-Arabië komt. Daar is geen twijfel over. We weten alleen nog niet of het in januari gaat gebeuren, of komende zomer", aldus een niet prijsgegeven senior figure tegenover The Telegraph.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

avatar

Wegwezen.

avatar

@21 inderdaad, tot nu toe deze competitie helemaal niets gebracht

avatar

Slot pleegt karaktermoord op de Liverpool iconen zeg. Een barbaarse behandeling van je topspeler die je vorig seizoen hoogstpersoonlijk de titel heeft gebracht. Liverpool supporters zijn woest en eisen massaal het ontslag van slot. De kleedkamer is ook grotendeels in kamp Salah. Dit gedoe werkt door in de resultaten. Slot gaat het tij niet meer keren. Het bestuur moet ingrijpen en slot eruit gooien. Alleen zo wordt de mooie club Liverpool gered. Iedereen verlangt terug naar Jurgen Klopp. Toen was er nog een topsportklimaat en een trainer die echt voor zijn spelers stond.

avatar

Het zal wel een combinatie van factoren zijn. De kans om een salaris van 100 miljoen te verdienen waarbij je niet de hele tijd op je allerbeste hoeft te spelen, niet in vorm zijn, geen klik hebben met de coach en dan nu recentelijk ook weinig spelen. Plaatst het interview ook in een heel ander licht, dat was gewoon een poging om een contractbreuk te forceren.

avatar

Wegwezen.

avatar

@21 inderdaad, tot nu toe deze competitie helemaal niets gebracht

avatar

Slot pleegt karaktermoord op de Liverpool iconen zeg. Een barbaarse behandeling van je topspeler die je vorig seizoen hoogstpersoonlijk de titel heeft gebracht. Liverpool supporters zijn woest en eisen massaal het ontslag van slot. De kleedkamer is ook grotendeels in kamp Salah. Dit gedoe werkt door in de resultaten. Slot gaat het tij niet meer keren. Het bestuur moet ingrijpen en slot eruit gooien. Alleen zo wordt de mooie club Liverpool gered. Iedereen verlangt terug naar Jurgen Klopp. Toen was er nog een topsportklimaat en een trainer die echt voor zijn spelers stond.

