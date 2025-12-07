Er is 'geen twijfel' dat zijn loopbaan gaat voortzetten in Saudi-Arabië, zo verzekert een hooggeplaatste bron in het Engelse voetbal aan The Telegraph. De vraag is alleen of hij Liverpool deze winter al achter zich laat, of dat de Egyptenaar het seizoen nog afmaakt op Anfield en dan pas de overstap naar de Saudi Pro League gaat maken.

Salah was vorig seizoen de grote uitblinker in het kampioenselftal van het Liverpool van Arne Slot. Zo'n beetje het hele seizoen werd er echter druk gespeculeerd over zijn toekomst, aangezien hij beschikte over een contract dat afgelopen zomer zou aflopen. Vanuit Saudi-Arabië werd dan ook flink aan de aanvaller getrokken, maar uiteindelijk besloot hij toch bij te tekenen tot medio 2027.

Liverpool maakt echter een bijzonder moeizaam seizoen door. Salah is de laatste drie wedstrijden naar de bank verwezen door Slot en dat leidde gisteren (zaterdag), na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United, tot een aantal harde uitspraken van de Egyptenaar over de relatie met zijn Nederlandse trainer. Salah liet onder meer weten dat hij het gevoel had dat hij 'onder de bus gegooid wordt'. Slot overweegt naar verluidt om Salah daarom uit zijn selectie te zetten. Dat zou betekenen dat hij komende zaterdag niet van de partij is als Brighton & Hove Albion op bezoek komt op Anfield. Daarna reist de Egyptenaar af naar de nationale ploeg, om deel te nemen aan de Afrika Cup.

De publiekelijke uitspraken van Salah hebben de Saudi's enorm verrast, zo weet The Telegraph. Men had niet verwacht dat hij zich openlijk tegen Slot zou keren en onderzoekt nu of een winterse overstap daardoor tot de mogelijkheden behoort. Vooral regerend landskampioen Al-Ittihad, dat in september 2023 al een bod van 150 miljoen pond op Salah afgewezen zag worden, zou een warme band met de Egyptenaar onderhouden. Bij die club zou hij komen te spelen onder trainer Sergio Conceição en ploeggenoot worden van Karim Benzema. Ook Al-Hilal zou naar Salah's handtekening dingen, daar zou Simone Inzaghi zijn trainer worden en komt de Egyptenaar samen te spelen met voormalig Liverpool-ploeggenoot Darwin Núñez.

Of het nou in de komende winterse transferperiode of pas in de zomer van 2026 gebeurt, dat Salah uiteindelijk in Saudi-Arabië gaat spelen staat alvast in de sterren geschreven. "We zijn er absoluut van overtuigd dat Salah naar Saudi-Arabië komt. Daar is geen twijfel over. We weten alleen nog niet of het in januari gaat gebeuren, of komende zomer", aldus een niet prijsgegeven senior figure tegenover The Telegraph.