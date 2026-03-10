is plotseling uit de gratie geraakt bij Benfica. De in Rotterdam geboren verdediger lijkt de tol te betalen voor een actie na de ontmoeting met Real Madrid, waarbij hij om het shirt van Vinícius Júnior vroeg. Hoewel de Kaapverdiaan eerder dit jaar nog regelmatig speelminuten kreeg, is hij sinds het bezoek aan Madrid volledig uit de plannen van trainer José Mourinho verdwenen.

De timing van de shirtwissel was uiterst ongelukkig. Een week eerder was er namelijk grote ophef ontstaan tijdens de heenwedstrijd tussen Benfica en de Spaanse grootmacht. Gianluca Prestianni werd er toen van beschuldigd Vinícius voor aap te hebben uitgemaakt, iets wat de speler zelf overigens ontkent. Bij de Portugese club heerste echter vooral irritatie richting de Braziliaanse ster van Real Madrid. Dat Cabral vervolgens in het Estadio Santiago Bernabéu om het tenue van de aanvaller vroeg, is bij de clubleiding en de technische staf in het verkeerde keelgat geschoten.

Na de bewuste wedstrijd in Madrid heeft Mourinho geen beroep meer gedaan op de speler die hij zelf in de winter haalde. Zelfs in de beladen topper tegen FC Porto, die afgelopen zondag in een gelijkspel eindigde, werd Cabral volledig buiten de wedstrijdselectie gelaten. De actie van de verdediger werd door de Portugese oefenmeester intern zwaar bekritiseerd. Hoewel er gesuggereerd werd dat er mogelijk sprake was van een blessure, meldt het toonaangevende Record dat de verdediger gewoon honderd procent fit is.

Ondanks de disciplinaire maatregelen van Mourinho lijkt de verstandhouding tussen Cabral en zijn teamgenoten niet zwaar beschadigd. Naar verluidt is de relatie met de rest van de selectie nog altijd goed, ondanks de commotie die de shirtruil met Vinícius teweegbracht. De verdediger laat zich niet uit het veld slaan door de huidige situatie en probeert zich via de trainingen weer in de kijker te spelen bij de technische staf.

De Rotterdammer is momenteel hard bezig om het tij te keren en hoopt op een nieuwe kans onder de ervaren trainer. De weg terug naar het eerste elftal lijkt voorlopig echter gecompliceerd. Benfica strijdt momenteel om de bovenste plekken in de competitie en Mourinho lijkt weinig ruimte te laten voor spelers die de clubetiquette niet nauwgezet volgen. Of de inzet van Cabral op het trainingsveld voldoende zal zijn om de lucht te klaren, zal de komende tijd moeten blijken.