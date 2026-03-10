Arne Slot heeft zijn honderdste wedstrijd als manager van Liverpool niet kunnen bekronen met een goed resultaat. In Istanbul gingen The Reds met 1-0 onderuit tegen Galatasaray, waardoor de ploeg volgende week op Anfield vol aan de bak moet om de volgende ronde van de Champions League te bereiken.

Volgens Slot sprong zijn ploeg te licht om met de mogelijkheden, terwijl de thuisploeg juist uiterst effectief en gedreven voor de dag kwam. "Een moment van Florian... dat leek een open doel", zo doelde de trainer op een grote kans voor Florian Wirtz. "Als zij een kans krijgen, spelen ze alsof het de laatste kans is die ze krijgen in hun leven. Dat is iets waar wij van kunnen leren. Bij ons lijkt het soms alsof we denken dat we toch nog wel tien kansen zullen krijgen", aldus Slot.

Naast het spel van zijn eigen team was Slot na afloop niet te spreken over de beslissingen van de arbitrage. Hij had het gevoel dat de thuisploeg wel erg makkelijk vrije trappen meekreeg en wees op een specifiek moment met Virgil van Dijk bij een afgekeurd doelpunt. "Ik was nog gefrustreerder over het feit dat alles een vrije trap voor Galatasaray was. We hoefden maar naar ze te kijken en het was een vrije trap." Slot zag bovendien dat er fors aan het shirt van Van Dijk werd getrokken. "Dan kun je wel zeggen dat wij niet de enigen waren die onder de indruk waren van het lawaai in het stadion."

Hoewel Liverpool nog nooit wist te winnen op bezoek bij Galatasaray, heeft Slot vertrouwen in de aanstaande return in Engeland. "Nu we twee keer tegen Galatasaray hebben gespeeld, weet ik hoe lastig het is om ze te verslaan. Maar met de hulp van onze fans en met beter spel dan vanavond, heb ik er vertrouwen in."

Slot benadrukte dat de sfeer op Anfield een doorslaggevende factor kan zijn in de strijd om een ticket voor de volgende ronde. "Er is veel om voor te spelen volgende week, maar ik kijk er naar uit. Omdat we hem op Anfield spelen", zo stelde de trainer.