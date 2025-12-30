vervolgt zijn loopbaan bij het Benfica van trainer José Mourinho. De in Rotterdam geboren international van Kaapverdië, die in het verleden onder meer in de jeugdopleiding van FC Twente speelde, komt over van competitiegenoot Estrela Amadora.

Cabral (23) werd geboren in Rotterdam en speelde in de jeugd van Sportclub Feyenoord en FC Twente. Die laatste club verliet hij in de zomer van 2020, om een halfjaar later op te duiken bij het Zweedse Helsingborg. Via Duitsland (Rot-Weiss Erfurt en Viktoria Köln) belandde hij afgelopen zomer transfervrij bij Estrela Amadora.

Namens Estrela kwam Cabral dit seizoen tot vijftien competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en drie assists. Daarmee heeft hij de aandacht van Benfica uit het nabijgelegen Lissabon getrokken. De club van Mourinho telt volgens het gezaghebbende A Bola een bedrag van zes miljoen euro neer om de offensieve back annex middenvelder over te nemen. Door bonussen zou de transfersom bovendien met nog eens 2,5 miljoen euro op kunnen lopen. Cabral tekent een contract tot medio 2030 en gaat bij Benfica spelen met rugnummer 15.

Cabral debuteerde in 2023 in de nationale ploeg van Kaapverdië en staat inmiddels op zes interlands (één goal). Het land wist zich niet te kwalificeren voor het toernooi om de Afrika Cup, dat momenteel gaande is in Marokko. Komende zomer is Kaapverdië echter wel van de partij op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In groep H wacht een pittige klus, met Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië als tegenstanders.