FC Porto is dichtbij de komst van Oskar Pietuszewski, zo meldt transferjournalist Rudy Galetti op X. De club van Francesco Farioli zou onder meer FC Barcelona aftroeven in de strijd om het zeventienjarige toptalent van Jagiellonia Bialystok.

Pietuszewski viert volgend jaar mei pas zijn achttiende verjaardag, maar heeft desondanks al 54 officiële wedstrijden voor Jagiellonia achter zijn naam. Anderhalf jaar geleden kwam hij een klein halfuur voor tijd als invaller binnen de lijnen in het uitduel bij Ajax, dat in de voorrondes van de Europa League met 3-0 te sterk was voor de Poolse club. Een kleine twee weken geleden deed de linksbuiten de volle 90 minuten mee tegen AZ, dat in Alkmaar op 0-0 werd gehouden in de competitiefase van de Conference League.

Met zijn sterke ontwikkeling heeft Pietuszewski de aandacht van verschillende topclubs in Europa op zich weten te vestigen. Galetti schrijft dat onder meer Barcelona interesse heeft, maar dat Porto zich het meest slagvaardig toont. De Portugese topclub zou inmiddels persoonlijk rond zijn met de speler zelf en nu druk doende zijn om de onderhandelingen met Jagiellonia over de transfersom af te ronden.

Farioli op koers voor landstitel

Farioli kan fraaie cijfers overleggen na zijn eerste halfjaar bij Porto. In de Portugese competitie werd pas één keer puntverlies geleden (de topper tegen Benfica eindigde in een doelpuntloos gelijkspel). Porto gaat dan ook overtuigend aan de leiding en heeft nu vijf punten meer dan de nummer twee, Sporting CP. In de Europa League, waarin onder meer gelijk werd gespeeld op bezoek bij FC Utrecht, ligt Porto op koers voor het bereiken van de knock-outfase. Na zes van de acht speelronden in de competitiefase bivakkeert de club op de achtste plaats, die aan het eind van de rit rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales zou betekenen.

Porto versterkte zich eerder deze winter al verrassend met Thiago Silva. De 41-jarige (!) Braziliaan, die in zijn jaren bij AC Milan, Paris Saint-Germain en Chelsea tot de absolute wereldtop werd gerekend, kwam transfervrij over van Fluminense in zijn vaderland en tekende een contract tot het einde van dit seizoen, met daarbij een optie voor een extra jaar.