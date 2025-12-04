Luuk de Jong heeft een gedeeltelijke scheur in zijn voorste kruisband opgelopen, zo meldt FC Porto via de officiële kanalen. De aanvaller liep de blessure afgelopen weekend op in de wedstrijd tegen Estoril (1-0).
De Jong keerde eind november terug in de wedstrijdselectie van FC Porto, waar hij sinds afgelopen zomer onder contract staat. Na een binnenbandblessure speelde de aanvaller onlangs al kort mee in de Portugese beker tegen Sintrense en in de Europa League tegen OGC Nice. Zondag maakte de spits zijn rentree in de competitie en mocht hij 22 minuten voor tijd invallen.
Hoewel De Jong het laatste fluitsignaal haalde, is hij niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Porto schrijft op de clubwebsite dat de aanvaller een gedeeltelijke scheur in zijn voorste kruisband van zijn linkerknie heeft opgelopen en wenst hem een spoedig herstel. Met deze blessure zal de 35-jarige De Jong naar verwachting pas weer richting het einde van 2026 in actie kunnen komen. Gezien zijn leeftijd is het niet ondenkbaar dat hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer heeft gespeeld.
Op Instagram heeft De Jong gereageerd op het vervelende nieuws. “Ik ben er kapot van”, schrijft de voormalig PSV’er. “Na maanden hard werken en trainen om het team weer te kunnen helpen, doet het heel veel pijn dat ik nu weer aan de kant moet staan. Ik ga deze uitdaging aan met alles wat ik heb en ben vastberaden om sterker terug te komen, fysiek en mentaal.”
Erg, heel erg. Klopt het wat er staat : eind 2026!!. Zo lang? Om zo je loopbaan te moeten beeindigen is waardeloos. Hopelijk komt er een update dat het eind 2025 moet zijn of dat de diagnose fout was. In ieder geval sterkte Luuk
