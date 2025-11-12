De gemeente Utrecht wil tienduizenden euro's verhalen op FC Porto en/of haar supporters, zo melden RTV Utrecht en de NOS op basis van een brief van burgmeester Sharon Dijksma aan de gemeenteraad van de stad. Fans van de Portugese clubs richtten vorige week voorafgaand aan het Europa League-duel met FC Utrecht (1-1) een ravage aan in de bussen waarmee zijn naar Stadion Galgenwaard werden vervoerd.

De gemeente zette een flinke politiemacht (zo'n vierhonderd agenten, inclusief ME) in om ongeregeldheden tussen de supporters van FC Utrecht en FC Porto te voorkomen. Die opzet slaagde, al spreekt Dijksma in haar brief wel van 'geweldsincidenten'. Rond de wedstrijd zijn in totaal 78 supporters aangehouden, in merendeel aanhangers van de Portugese club.

Acht bussen, waarmee de Porto-fans naar het stadion werden vervoerd, zijn door de Portugese aanhang ernstig beschadigd. Zo zijn er dakluiken uit de bussen gesloopt, ramen vernield, airco-units verwijderd en lampen kapot gemaakt, vertelde directeur Martijn van der Kroef van busverhuurbedrijf Pouw daags na de wedstrijd al aan RTV Utrecht. Van der Kroef sprak van een 'traumatische ervaring' voor zijn chauffeurs en raamde de geleden schade op 80.000 tot 100.000 euro.

Als het aan burgemeester Dijksma ligt, gaat de rekening voor die schade naar Portugal, zo schrijft ze aan de Utrechtse gemeenteraad. "Ik heb de directeur van de busmaatschappij hierover gesproken en mijn verontwaardiging gedeeld. Ik ga op korte termijn ook met de betrokken chauffeurs in gesprek. Daarnaast wil ik de kosten voor de aangerichte schade, waar mogelijk, verhalen op de betrokken supporters en/of de club FC Porto", aldus Dijksma.