CAS geeft Utrecht gelijk: UEFA start onderzoek naar niet-speelgerechtigde Lyon-speler

4 december 2025

Het Court of Arbitration for Sport (CAS) een uitspraak gedaan in de zaak rondom Rachid Ghezzal van Olympique Lyon. De Algerijn was niet speelgerechtigd voor het Europa League-duel met FC Utrecht (0-1), maar kwam toch binnen de lijnen en leverde een assist. Het CAS heeft de UEFA verplicht een formeel disciplinair onderzoek te beginnen.

FC Utrecht verloor op 25 september met 0-1 van Lyon door een doelpunt van Tanner Tessmann. Ghezzal gaf de assist, maar volgens de UEFA had de Algerijnse vleugelspeler op dat moment nog helemaal niet mogen meespelen. De Domstedelingen dienden een klacht in bij de Europese bond, maar die besloot geen disciplinaire procedure te openen. Daarop stapte FC Utrecht naar het CAS.

Het tribunaal heeft inmiddels uitspraak gedaan in de zaak, zo meldt Utrecht donderdag op de clubwebsite. Het CAS heeft geoordeeld dat de UEFA nalatig heeft gehandeld door geen disciplinaire procedure uit te voeren. Daarom heeft het sportgerecht de Europese bond verplicht om alsnog een onderzoek te starten.

Utrecht spreekt de verwachting uit dat de UEFA de verplichting ‘zorgvuldig en voortvarend zal uitvoeren’, zo klinkt het. Zodra er meer informatie over de zaak is, zal de huidige nummer zes van de Eredivisie met een update komen. Het is nog niet duidelijk wanneer er een beslissing van de UEFA wordt verwacht.

Wat wil Utrecht, behalve dat de uitslag ongeldig moet worden verklaard? Willen ze het duel nog een keer spelen? ...> extra inkomsten of gelijk spel, of Utrecht heeft gewonnen

@Vrij Dag Denk dat ze daar op hopen. Elke punt is kostbaar in Europese toernooien. Ben wel benieuwd wat de straf is als die er gaat komen. Of ze direct de wedstrijd ongeldig verklaren en opnieuw laten spelen (de vraag is wanneer, denk dat de organisatie hier niet happig op is), de ploeg die in overtreding is als verliezer wordt aangewezen of dat het op een boete uitkomt. Als er er straf wordt uitgedeeld, vermoed ik dat laatste. Dat levert de minste problemen op voor de uefa.

Normaal gesproken is het een reglementaire nederlaag.

Wat wil Utrecht, behalve dat de uitslag ongeldig moet worden verklaard? Willen ze het duel nog een keer spelen? ...> extra inkomsten of gelijk spel, of Utrecht heeft gewonnen

@Vrij Dag Denk dat ze daar op hopen. Elke punt is kostbaar in Europese toernooien. Ben wel benieuwd wat de straf is als die er gaat komen. Of ze direct de wedstrijd ongeldig verklaren en opnieuw laten spelen (de vraag is wanneer, denk dat de organisatie hier niet happig op is), de ploeg die in overtreding is als verliezer wordt aangewezen of dat het op een boete uitkomt. Als er er straf wordt uitgedeeld, vermoed ik dat laatste. Dat levert de minste problemen op voor de uefa.

Normaal gesproken is het een reglementaire nederlaag.

