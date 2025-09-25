Utrecht strijdend ten onder in intens duel met Olympique Lyon

Ook FC Utrecht is met een nederlaag begonnen aan de competitiefase van de Europa League. De ploeg van Ron Jans bood Olympique Lyon prima partij in Stadion Galgenwaard, maar ging na een intense wedstrijd met 0-1 ten onder door een geweldige goal van invaller .

Jans ruimde in zijn basisformatie voor het eerst dit seizoen een plek in voor Sébastien Haller. De entree van de Ivoriaanse spits ging ten koste van David Min, die de voorbije weken mocht starten. Ook Can Bozdogan, Adrian Blake en Zidane Iqbal verdwenen uit het elftal ten opzichte van de nederlaag tegen Fortuna Sittard (1-0) van afgelopen weekend, in hun plaatsen mochten Miguel Rodríguez, Derry Murkin en Niklas Vesterlund aan de aftrap verschijnen. Lyon trad aan met twee backs met een verleden in de Eredivisie. Voormalig Utrecht-speler Ruben Kluivert begon aan de rechterkant, terwijl ex-Ajacied Nicolás Tagliafico als linksback de aanvoerdersband omgeschoven kreeg van trainer Paulo Fonseca. Die zit in Frankrijk een schorsing van negen maanden (!) uit vanwege een ruzie met een scheidsrechter, maar mag in Europees verband wel gewoon plaatsnemen in de dug-out.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Utrecht de laatste twee Eredivisiewedstrijden verloor, begon de ploeg van Jans vol furie aan het duel met de nummer drie van de Franse Ligue 1. Lyon werd tot op de eigen achterlijn afgejaagd. Al na een paar minuten spelen kreeg Rodríguez een aardige kans. Zijn schot werd door een Frans been van richting veranderd en zeilde daardoor richting de kruising, maar kon door Lyon-doelman Dominik Greif met enige moeite tot corner verwerkt worden. Die werd door Mike van der Hoorn doorgekopt naar de tweede paal, waar zijn partner in crime in het centrum, Nick Viergever, net niet lekker uit kwam met zijn passen, anders had hij vrij binnen kunnen werken. Lyon beperkte zich in de openingsfase tot enkele uitbraken, vooral via de snelle en behendige linksbuiten Malick Fofana.

Halverwege het eerste bedrijf leek Utrecht aanspraak te mogen maken op een penalty. Een vrije trap van Souffian El Karouani werd de zestien in geslingerd, waar Kluivert met Van der Hoorn in zijn rug het duel aan ging. Na minimaal contact tussen beiden stak de Lyon-back zijn arm in de lucht - waar de bal vervolgens tegenaan kwam. De arbitrage zag er een overtreding van Van der Hoorn in - een lezing die door de VAR werd bevestigd. Na een halfuurtje kreeg Jans het bij de zijlijn aan de stok met Fonseca, wat beide trainers op geel kwam te staan. Omdat kansen voor Lyon-spits Satriano (zijnet) en El Karouani (schot geblokt) niets opleverden, zochten beide ploegen met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op toen het rustsignaal had geklonken.

Nadat Lyon in het tweede gedeelte van de eerste helft al beter in de wedstrijd was gekomen, zette die ontwikkeling zich na rust door. De Fransen hadden steeds langer balbezit en drukten Utrecht regelmatig ver terug. De grootste kans die dat opleverde was voor Kluivert, die na een hoekschop bij de tweede paal kon uithalen. De Utrechtse doelman Vasilios Barkas redde echter heel knap en voorkwam zo een achterstand. Fonseca greep vervolgens in en voerde een viervoudige wissel door. Eén van de invallers, de Amerikaan Tanner Tessman, brak een kwartier voor tijd de ban. Na een snelle uitbraak haalde hij van dik twintig meter snoeihard uit. Barkas had nu geen antwoord en was geklopt: 0-1.

Na de openingstreffer voerde Jans alsnog zijn eerste wissels van de avond door. Onder meer Min kwam er alsnog in, waardoor er naast Haller nu twee spitsen op het veld stonden. Min legde vlak voor tijd goed terug op Zechiël, die echter over schoot. Met de moed der wanhoop werd Van der Hoorn ook naar voren gestuurd. De centrale verdediger slaagde er nog in om Haller een grote kans te bezorgen, maar het schot van de Ivoriaan miste power.