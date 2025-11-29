Live voetbal

Derksen kritisch op keuze van Van Persie om zoon te laten debuteren tegen Celtic

29 november 2025, 06:55   Bijgewerkt: 28 november 2025, 23:19

Johan Derksen vindt het een hele vreemde keuze van Feyenoord-trainer Robin van Persie om zijn zoon te laten debuteren tegen Celtic (1-3 verlies). De analist van Vandaag Inside had het gepaster gevonden om dit te doen bij een ruime voorsprong.

Dat vertelde Derksen vrijdagavond in het programma Vandaag Inside: “Dan vind ik overigens ook dat Van Persie zijn zoontje moet laten debuteren bij een 4-0 voorsprong, dan kan hij een beetje wennen. Hij stond nu zo erg te springen om zijn zoontje erin te brengen. Dat slaat nergens op", foeterde hij in de studio in Hilversum.

Van Persie liet zijn zoon Shaqueel van Persie donderdagavond tien minuten voor tijd in de ploeg komen voor rechtsachter Jordon Lotomba. Dat was opvallend, aangezien Feyenoord ook nog de voor zes miljoen euro gekochte spits Casper Tengstedt op de bank had zitten. Van Persie gaf echter de voorkeur aan zijn zoon.

"We hadden een goal nodig en Shaqueel heeft over een langere periode bewezen dat hij vanuit allerlei hoeken een goal kan maken. Ayase heeft er een neusje voor, maar Shaqueel ook. Ik vond hem goed invallen", zei Van Persie na afloop van de wedstrijd.

Uiteindelijk verloor Feyenoord de wedstrijd tegen Celtic met 1-3, en dat baart zorgen binnen De Kuip. Feyenoord kent een slechte fase en presteert nu, met name in de Europa League, zwaar ondermaats. De ploeg van Robin van Persie behaalde tot dusver drie punten uit vijf wedstrijden.

