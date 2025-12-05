Peter Bosz is naast trainer van PSV, en voetballiefhebber, ook een fervent liefhebber van de Formule 1. De huidige comeback van Max Verstappen doet hem dan ook denken aan die van PSV vorig seizoen. De Eindhovenaren leken geslagen in de titelrace, maar kroonden zich door een paar flinke misstappen van Ajax toch tot landskampioen.

Bosz is blij dat hij met PSV op zaterdagmiddag al speelt tegen sc Heerenveen. Op die manier kan hij zondag de ontknoping van het Formule 1 seizoen in Abu Dhabi gaan kijken. "Ik ben dan gefocust op de cijfertjes, wil alle rondetijden zien en zit dan helemaal in mijn eigen wereldje”, aldus de trainer in gesprek met De Telegraaf. "Door wedstrijden of andere afspraken lukt het me soms niet om bepaalde sessies te zien. Die kijk ik dan terug. En ik wil in de tussentijd helemaal niets weten van de uitslag. Ik houd mijn telefoon dan bewust in m’n zak. Zeker met al die pushberichten tegenwoordig.”

Artikel gaat verder onder video

Verstappen leek na de Grand Prix van Zandvoort een vijfde titel uit zijn hoofd te kunnen zetten, maar zag Oscar Piastri en Lando Norris een gigantische voorsprong verspillen de voorbije weken. "Max stond zo ver achter en zijn auto was niet goed genoeg", weet Bosz. "De teambaas-wissel bij Red Bull heeft denk ik wel wat teweeggebracht en voor mij is een tweede ijkpunt het moment geweest, dat Norris en Piastri allebei uitvielen in de sprintrace in Austin."

Bosz ziet overeenkomsten tussen Verstappen en PSV

De comeback van Verstappen doet Bosz dan ook denken aan de inhaalrace van PSV van vorig seizoen. De Eindhovenaren hadden met vijf wedstrijden te gaan een achterstand van negen punten op Ajax, maar de Amsterdammers gaven het toch nog weg. "Wij hadden ook zo’n moment vorig seizoen. We speelden in De Kuip tegen Feyenoord en stonden bij rust met 2-0 achter. Ajax speelde na ons, thuis tegen NEC, en zou kampioen kunnen worden als wij verloren. Dus ik kan me voorstellen dat zij de warming-up gaan doen, zich voorbereiden op de wedstrijd en misschien nog even vragen hoeveel het bij ons was geworden. Maar wij hadden dus net in de laatste minuut met 2-3 gewonnen.”

"Dat is een mentale tik", vervolgt Bosz, die zegt ook te kijken naar 'de koppies' van Piastri en Norris. "Op de een of andere manier ruik je de angst bij hen. Max ruikt dat natuurlijk ook. Het wordt nog steeds heel moeilijk voor hem, maar hij zit er veel relaxter in. Die andere twee zijn een stuk angstiger", besluit de trainer van PSV.