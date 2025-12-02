Ronald Waterreus hoopt dat Peter Bosz na het huidige seizoen vertrekt bij PSV, zo schrijft de voormalig doelman in zijn column in De Limburger. Hij stelt dat de trainer na drie jaar het maximale uit zijn tijd in Eindhoven heeft gehaald en een uitstekende opvolger van Ronald Koeman zou zijn bij het Nederlands elftal.

De toekomst van het Nederlands elftal is nog onzeker. Koeman beschikt namelijk over een contract dat na het WK van komende zomer afloopt. De huidige keuzeheer van Oranje heeft aangegeven open te staan voor een verlenging, maar de KNVB heeft hier nog geen beslissing over genomen. Ook Bosz is in principe beschikbaar komende zomer, aangezien zijn contract dan afloopt bij PSV. De trainer van de Eindhovenaren gaf onlangs al aan graag een keer bondscoach te willen worden.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Waterreus is het voor Bosz komende zomer het uitgelezen moment om PSV te verlaten. “Ik zou na dit seizoen door de voordeur vertrekken uit het Philips Stadion, juist omdat er na die drie jaar zo’n beetje wel het maximale is uitgeperst”, geeft de voormalig keeper aan. Ook voor PSV zou een zomers afscheid van Bosz goed zijn. “Beter dan nu gaat het immers niet meer worden onder Bosz.”

Mochten de Eindhovenaren Bosz deze zomer laten gaan, bewijzen ze Nederland volgens Waterreus daarmee een dienst. “Want Bosz is natuurlijk bij uitstek de ideale bondscoach voor het Nederlands elftal”, schrijft hij. Toch vindt de zevenvoudig international Koeman ook een goede optie voor Oranje. “Maar je mist onder hem, pragmaticus, toch een beetje het romantische sausje van lef en durf dat Bosz wél altijd over zijn ploegen giet.”

Waterreus ziet de huidige trainer van PSV er bijvoorbeeld voor aan om de tegenvallende Virgil van Dijk te slachtofferen en Jerdy Schouten op die plek te zetten. “Dus, Peter, ik weet dat je trouw De Limburger leest: stap na dit seizoen op bij PSV en vervul je bondscoach-droom. Het land heeft je nodig”, besluit hij met een boodschap aan Bosz.