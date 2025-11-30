PSV boekt probleemloze zege op Volendam, omhaal Pepi hoogtepunt

PSV heeft zondagmiddag zonder al te veel moeite een 3-0 zege op FC Volendam geboekt. De koploper van de Eredivisie trad met een behoorlijk gewijzigd elftal aan in het Philips Stadion, maar kende desondanks nauwelijks problemen met de nummer veertien van de ranglijst. Hoogtepunt van de middag was de tweede PSV-goal, een fraaie omhaal van .

Trainer Peter Bosz voerde bij PSV meerdere wijzigingen door ten opzichte van de sensationele 1-4 overwinning op Liverpool, midweeks in de Champions League. Zo verving Mauro Júnior de zieke linksback Anass Salah-Eddine en kregen Paul Wanner, Esmir Bajraktarevic en Ricardo Pepi ook de kans om zich weer eens in de basis te laten zien. Verrassend genoeg nam Couhaib Driouech, in Liverpool met twee treffers nog goud waard, daardoor opnieuw plaats op de reservebank.

PSV gunde Volendam in de openingsfase geen moment rust en kwam al na vijf minuten op voorsprong. Uitgerekend de geboren Volendammer Joey Veerman tekende na terugleggen van Pepi voor de 1-0. De Eindhovenaren kregen daarna meerdere kansen op een tweede treffer, die uiteindelijk twintig minuten later op fraaie wijze viel. Een voorzet op Ismael Saibari werd weggekopt door Mawouna Amevor, bleef hangen in de zestien en werd door Pepi met een fraaie omhaal bij de tweede paal binnen gewerkt. Na de 2-0 kwam Volendam langzaamaan iets beter in het spel en creëerden de bezoekers vlak voor rust een aardige kans om iets terug te doen. Good old Henk Veerman draaide met een schitterende actie weg bij Jerdy Schouten, maar Matej Kovar bracht redding op zijn hoge schot. Zo zochten beide ploegen met een verdiende 2-0 ruststand de kleedkamers op.

De eerste kans van de tweede helft was voor PSV. Een hard schot van Wanner werd echter knap gepareerd door Volendam-keeper Kayne van Oevelen, die een prima wedstrijd keepte. De bezoekers loerden ondertussen op de counter en leken daar tien minuten na rust ook een prima mogelijkheid op te krijgen, ware het niet dat Anthony Descotte de bal te ver voor zich uitspeelde en Jerdy Schouten zo de mogelijkheid gaf om ertussen te komen. In de tegenstoot ontsnapte Guus Til op rechts en liet hij Van Oevelen kansloos met een laag schot, dat door de benen van een verdediger in de verre hoek belandde: 3-0. Beide trainers voerden daarna meerdere wijzigingen door. Zo mocht bij PSV Myron Boadu zijn rentree maken en kreeg ook Driouech de kans om zich als invaller te laten zien.