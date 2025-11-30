PSV gaf de midweekse Champions League-zege op Liverpool zondag een prima vervolg tegen FC Volendam: 3-0. Toch is trainer Peter Bosz na afloop kritisch op zijn elftal.

PSV had in eigen huis niets te duchten van FC Volendam. De eindstand was na 54 minuten al bepaald, door doelpunten van Joey Veerman, Ricardo Pepi en Guus Til. “Ik ben blij. Iedereen verwacht dat je na zo’n midweekse wedstrijd je eerstvolgende wedstrijd wint, maar dan moet je het eerst doen”, luidt de eerste reactie van Bosz voor de camera van ESPN.

“Ik vond dat we goed begonnen aan de wedstrijd. We hebben een halfuur goed gespeeld. Misschien moet je wat vaker scoren, dan zit je wat rustiger”, vervolgt Bosz, die vervolgens kritisch is op zijn elftal: “Daarna zie je het langzaam wegebben. Dat vind ik helemaal niks. Maar goed, we winnen met 3-0 en je houdt de nul. Dat is wel goed.”

Verslaggever Pascal Kamperman vraagt Bosz wat hem ‘daar het meest aan stoort’. De trainer reageert: “Je bent er nu toch: maak er dan het maximale van. Maar dat is natuurlijk ook makkelijk gezegd. Nee, wij kunnen natuurlijk wel iets beter.”

Kamperman merkt op dat Bosz tijdens de wedstrijd ‘een paar keer boos werd langs de zijlijn’. “Ja. Er wordt dan heel onnodig balverlies geleden, waarmee je zelf een counter inleidt”, duidt Bosz zijn ergernis.

“Ik snap heus wel dat als je midweeks een wedstrijd gespeeld hebt en je alleen maar positieve dingen leest, niet iedereen die knop weer weet om te zetten en zo’n wedstrijd 100 procent speelt”, vervolgt Bosz. “Ik vond wel dat we goed begonnen. Het belangrijkste is wel goed gelukt, maar dan moet je er wel een goed vervolg aan geven.”