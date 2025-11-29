Live voetbal 4

El Ahmadi ziet bizarre Eredivisie: 'Het enige dat vaststaat is dat PSV kampioen wordt'

Karim El Ahmadi
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
29 november 2025, 11:16

Karim El Ahmadi stelt dat er op de huidige Eredivisie geen peil te trekken is. De oud-voetballer is analist bij ESPN maar weet het soms ook niet meer. Wel denkt El Ahmadi dat de huidige gang van zaken niet goed is voor de Eredivisie.

El Ahmadi stelt dat er sprake is van een 'extreme' ranglijst en heeft zoals het nu gaat nog niet eerder meegemaakt. De subtop lijkt namelijk verdwenen in de Eredivisie. Zo heb je achter de top drie (PSV, Feyenoord en AZ) een langgerekt peloton van nummer vier NEC tot nummer vijftien Excelsior waar slechts acht punten tussen zit.

Artikel gaat verder onder video

"Je kunt dit seizoen derde worden, maar ook achtste”, aldus El Ahmadi in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. "En zelfs de tweede plek staat in mijn ogen niet zomaar vast. Het is lastig te verklaren waar dit vandaan komt. Ik denk alleen dat dit niet goed is voor de eredivisie. De competitie is gebaat bij een sterke, stabiele top 3, met daarachter een groep ambitieuze subtoppers.”

„Het valt me op dat onze ploegen die Europees spelen in de Eredivisie worstelen", gaat de ESPN-analist verder. "En dan bedoel ik vooral qua voetbal. We hadden met z’n allen het idee dat AZ, FC Twente en FC Utrecht zich wat hadden afgescheiden, maar dit seizoen komen clubs als NEC en FC Groningen daar opeens tussendoor.”

Minicrisis Feyenoord

El Ahmadi haalt ook zijn oude club Feyenoord aan. "Tot een paar weken geleden had iedereen het gevoel dat die ploeg er heel goed op stond. En nu wordt er gesproken over een minicrisis", beseft de voormalig middenvelder. "Feyenoord moet bij rust ruim voorstaan tegen NEC, maar wordt in de tweede helft he-le-maal weggespeeld. Over Ajax hoeven we het niet eens te hebben. Die zijn dramatisch, maar kunnen in de winterstop nog gewoon derde staan. Het enige dat nu al vaststaat is dat PSV kampioen gaat worden", besluit El Ahmadi over de krankzinnige Eredivisie.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Feyenoord-speler Quinten Timber

Wim Kieft is kritisch op Quinten Timber: 'Wat is er met hem aan de hand?'

  • Gisteren, 19:57
  • Gisteren, 19:57
Davy Klaassen en Louis van Gaal

Klaassen gaat in tegen Van Gaal en denkt dat Ajax snel terug kan naar topniveau

  • Gisteren, 18:58
  • Gisteren, 18:58
Ajax en Martin van Geel

Martin van Geel ziet eventuele terugkeer naar Ajax niet zitten

  • Gisteren, 17:58
  • Gisteren, 17:58
0 3 reacties
Reageren
3 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
114 Reacties
12 Dagen lid
277 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat Karim wel een punt heeft. PSV staat er veruit het beste voor. Zelfs met de zwaarste CL league loting doen ze het behoorlijk. Achter PSV staat niks vast, alles ligt open van plek 2 tot 18.

Docker
171 Reacties
12 Dagen lid
362 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Psv kan de tweede helft van de competitie nog wel een inzinking krijgen, maar zoals het er nu naar uitziet zou ik mijn geld idd wel op hun zetten. Bosz heeft het voorlopig goed voor mekaar in Eindhoven en ik denk dat iedereen toch wel een beetje verrast was door de riante winst op Liverpool.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
114 Reacties
12 Dagen lid
277 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat Karim wel een punt heeft. PSV staat er veruit het beste voor. Zelfs met de zwaarste CL league loting doen ze het behoorlijk. Achter PSV staat niks vast, alles ligt open van plek 2 tot 18.

Docker
171 Reacties
12 Dagen lid
362 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Psv kan de tweede helft van de competitie nog wel een inzinking krijgen, maar zoals het er nu naar uitziet zou ik mijn geld idd wel op hun zetten. Bosz heeft het voorlopig goed voor mekaar in Eindhoven en ik denk dat iedereen toch wel een beetje verrast was door de riante winst op Liverpool.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel