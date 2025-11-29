Karim El Ahmadi stelt dat er op de huidige Eredivisie geen peil te trekken is. De oud-voetballer is analist bij ESPN maar weet het soms ook niet meer. Wel denkt El Ahmadi dat de huidige gang van zaken niet goed is voor de Eredivisie.

El Ahmadi stelt dat er sprake is van een 'extreme' ranglijst en heeft zoals het nu gaat nog niet eerder meegemaakt. De subtop lijkt namelijk verdwenen in de Eredivisie. Zo heb je achter de top drie (PSV, Feyenoord en AZ) een langgerekt peloton van nummer vier NEC tot nummer vijftien Excelsior waar slechts acht punten tussen zit.

"Je kunt dit seizoen derde worden, maar ook achtste”, aldus El Ahmadi in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. "En zelfs de tweede plek staat in mijn ogen niet zomaar vast. Het is lastig te verklaren waar dit vandaan komt. Ik denk alleen dat dit niet goed is voor de eredivisie. De competitie is gebaat bij een sterke, stabiele top 3, met daarachter een groep ambitieuze subtoppers.”

„Het valt me op dat onze ploegen die Europees spelen in de Eredivisie worstelen", gaat de ESPN-analist verder. "En dan bedoel ik vooral qua voetbal. We hadden met z’n allen het idee dat AZ, FC Twente en FC Utrecht zich wat hadden afgescheiden, maar dit seizoen komen clubs als NEC en FC Groningen daar opeens tussendoor.”

Minicrisis Feyenoord

El Ahmadi haalt ook zijn oude club Feyenoord aan. "Tot een paar weken geleden had iedereen het gevoel dat die ploeg er heel goed op stond. En nu wordt er gesproken over een minicrisis", beseft de voormalig middenvelder. "Feyenoord moet bij rust ruim voorstaan tegen NEC, maar wordt in de tweede helft he-le-maal weggespeeld. Over Ajax hoeven we het niet eens te hebben. Die zijn dramatisch, maar kunnen in de winterstop nog gewoon derde staan. Het enige dat nu al vaststaat is dat PSV kampioen gaat worden", besluit El Ahmadi over de krankzinnige Eredivisie.