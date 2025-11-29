Live voetbal

Noé Lebreton (NEC) langdurig uitgeschakeld na tackle van Quinten Timber

Quinten Timber heeft een flinke blessure veroorzaakt bij NEC-speler Noé Lebreton. De middenvelder van de Nijmegenaren is na een schop van Timber voor een langere periode uitgeschakeld.

Dat heeft NEC-trainer Dick Schreuder vrijdagmiddag bekendgemaakt op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam: "Het is niet zo goed met hem. Hij heeft een enkelkwetsuur. We zijn aan het kijken hoe lang hij eruit is. Hij zal niet beschikbaar zijn."

De Franse middenvelder van NEC raakte zondag geblesseerd aan zijn enkel tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-4 winst). Ondanks zijn blessure speelde hij door en maakte hij zelfs nog een doelpunt. Deze week is er onderzoek gedaan naar de enkelklachten van Lebreton, en die resultaten vielen niet mee.

Lebreton mist sowieso alle wedstrijden van dit kalenderjaar. Dat is, ondanks dat hij vaak op de bank zit bij NEC, een aderlating. Tegen Feyenoord maakte hij namelijk in korte tijd een goede indruk.

➡️ Meer nieuws over NEC

