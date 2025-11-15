Kijkers geschokt door actiefoto van Jetro Willems: NEC’er lijkt veel te dik

heeft deze week bij NEC zijn eerste speelminuten sinds de voorbereiding gemaakt. De 31-jarige linksback deed donderdag 75 minuten mee in de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch (1-1), maar lijkt nog verre van fit.

Willems voegde zich afgelopen zomer transfervrij bij NEC, nadat hij uit zijn contract liep bij het Spaanse CD Castellón. De Nijmegenaren hebben voorlopig echter nog maar weinig plezier kunnen beleven aan de 22-voudig Oranje-international: Willems speelde door een knieblessure nog geen officiële wedstrijd voor NEC it seizoen.

Donderdag kon Willems in het vriendschappelijke duel met Keuken Kampioen Divisie-club FC Den Bosch weer eens speelminuten maken. De linkervleugelverdediger deed 75 minuten mee, alvorens hij werd afgelost door jongeling Luc Nieuwenhuijs. Op dat moment was de eindstand al bereikt, door doelpunten van Rober González en Kévin Monzialo in de eerste helft.

Kijkers en fans van NEC zijn geschrokken van de fysieke gesteldheid van Willems. Eén iemand deelt op X een foto, afkomstig van de Instagram-pagina van huisfotograaf Broer van den Boom van NEC, waarop Willems te zwaar lijkt. “Gelukkig is Jetro Willems weer fit..”, klinkt het sarcastische bijschrift.

Veel andere fans reageren ook verbaasd en kritisch. “Dit is een profvoetballer?”, vraagt iemand zich af. “Ongekend hoe die man telkens blijft voetballen”, schrijft een ander. Weer iemand anders tot slot: “Die moet je eigenlijk meteen ontslaan.”