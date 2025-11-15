De jubileumwedstrijd van NEC in verband met het 125-jarig bestaan van de club was zaterdag een eclatant succes, dankzij de vele oud-spelers die voor even terugkeerden in De Goffert. Rob Wielaert vloog dik 16.500 kilometer om bij het duel aanwezig te kunnen zijn.

Wielaert speelde van 2002 tot en met 2006 voor NEC. De oud-verdediger verkaste vervolgens naar FC Twente en speelde in Nederland nog voor Ajax en Roda JC Kerkrade. Hij vertrok vervolgens naar Australië, waar hij Melbourne Heart en Melbourne City diende, alvorens hij in 2015 een punt zette achter zijn actieve spelerscarrière.

Artikel gaat verder onder video

Wielaert bleef nadat hij afzwaaide als prof in Australië wonen. Hij moest zodoende flink reizen om aanwezig te kunnen zijn bij de jubileumwedstrijd van NEC – van Melbourne tot Schiphol gemeten met het vliegtuig ruim 16.500 kilometer – maar hij had het er graag voor over. Wielaert maakte deel uit van het team van voormalig assistent-trainer Ron de Groot van NEC, dat uiteindelijk met 3-2 zijn meerdere moest erkennen in het team van ex-hoofdtrainer Mario Been.

“Ik hoefde er niet lang over na te denken”, zegt Wielaert na afloop voor de camera van ESPN over zijn beslissing om vanuit Australië naar Nijmegen te reizen. “Ik heb een fantastische tijd hier gehad, dus ik ben gelijk het vliegtuig in gestapt en hierheen gekomen. Ik heb er geen spijt van. Het is het allemaal waard. Ik heb hier heel veel mooie herinneringen.”

“Ik heb de terugvlucht een paar dagen uitgesteld, dus ik ga pas volgende week terug”, vervolgt Wielaert, die verwacht dat het nog gezellig wordt in Nijmegen. “Een feestje als vanouds. Waarschijnlijk wordt het bij Marcel Boekhoorn (de suikeroom van NEC, red.) in de skybox afgesloten.”