Been tegen Cillessen: ‘Mag je een keer spelen, raak je geblesseerd’

Mario Been en Jasper Cillessen
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
15 november 2025, 17:04

Mario Been heeft zaterdag een pijnlijke opmerking gemaakt over de hoeveelheid speeltijd die Jasper Cillessen dit seizoen krijgt bij NEC. De doelman zou eigenlijk meedoen met het jubileumduel van de Nijmegenaren, maar moest met een blessure afhaken.

Cillessen keerde afgelopen zomer transfervrij terug bij NEC voor een derde periode in Nijmegen. De doelman kwam transfervrij over van Las Palmas, waarvoor hij sinds eind maart niet meer in actie was gekomen door een geperforeerde darm. De terugkeer van Cillessen in het Goffertstadion is nog niet wat hij ervan had gehoopt. De doelman speelde pas één duel, in het bekertoernooi tegen Rijnsburgse Boys. In de competitie moet hij Gonzalo Crettaz voor zich dulden.

Zaterdag zou Cillessen wel de kans krijgen om te spelen. NEC viert namelijk het 125-jarig bestaan en voor het jubileum wordt een wedstrijd tussen twee teams vol clubiconen gespeeld. De 65-voudig international zou tot de selectie van Mario Been behoren. Vrijdag werd echter duidelijk dat de doelman een lichte blessure heeft opgelopen en daardoor niet in actie kan komen. Zijn plek werd overgenomen door Wilfried Brookhuis.

ESPN deelt zaterdag beelden van de bespreking van Been voorafgaand aan het jubileumduel. “Jammer dat Jasper niet mee kan spelen”, zo begint de voormalig trainer van NEC en Feyenoord. “Had je eindelijk een wedstrijd kunnen spelen, ben je geblesseerd”, grapt de analist, tot humor van iedereen in de kleedkamer. “Pik, dat hoort er ook bij, helaas.”

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19
7
NEC
12
9
18
8
Twente
12
2
16
9
Go Ahead
12
1
16

Complete Stand

