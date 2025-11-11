Live voetbal

Sibum doet drie weken na ontslag bij Heracles mee aan jubileumwedstrijd NEC

Bas Sibum Heracles Almelo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 november 2025, 18:59

Bas Sibum keert zaterdag voor even terug in het shirt van NEC, zo maakt de club uit Nijmegen bekend. Komend weekend staat het jubileumduel ter ere van het 125-jarig bestaan van de club op het programma. Ondanks zijn recente ontslag bij Heracles Almelo kiest Sibum er dus voor om gewoon deel te nemen.

NEC viert dit seizoen het 125-jarig bestaan. Voor die gelegenheid maakt het dit seizoen onder meer gebruik van zes verschillende shirts. Komend weekend staat er een jubileumwedstrijd op het programma, waarbij beide ploegen bestaan uit (oud-)spelers van de club. In het team van Ron de Groot doen onder meer spelers als Dennis Gentenaar, Rob Wielaert en Jack de Gier mee, terwijl Mario Been beschikt over onder meer Gábor Babos, Jeremain Lens en Lasse Schöne.

Artikel gaat verder onder video

Ook Sibum behoort tot de selectie van Been, zo maakt NEC dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder maakte begin 2008 de overstap van Roda JC naar het Goffertstadion, waar hij tot medio 2011 zou spelen. In totaal speelde Sibum 108 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij zeven keer scoorde en tien assists gaf.

De terugkeer van Sibum op het voetbalveld komt razendsnel na zijn ontslag bij Heracles Almelo. De hekkensluiter van de Eredivisie zette de oefenmeester ruim twee weken geleden op straat wegens tegenvallende resultaten. Voor Sibum was dit echter geen teken om de voetballerij voorlopig te negeren: onlangs nam hij ook al op de tribune plaats bij FC Emmen - RKC Waalwijk (2-2).

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Danny Makkelie

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Ueda Feyenoord

Harry van der Laan: 'Natuurlijk had Feyenoord een strafschop moeten krijgen tegen Go Ahead Eagles'

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bas Sibum

Bas Sibum
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (26 dec. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
NAC
12
-6
12
15
PEC
12
-13
12
16
Excelsior
12
-12
10
17
Telstar
12
-7
9
18
Heracles
12
-16
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel