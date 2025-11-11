Bas Sibum keert zaterdag voor even terug in het shirt van NEC, zo maakt de club uit Nijmegen bekend. Komend weekend staat het jubileumduel ter ere van het 125-jarig bestaan van de club op het programma. Ondanks zijn recente ontslag bij Heracles Almelo kiest Sibum er dus voor om gewoon deel te nemen.

NEC viert dit seizoen het 125-jarig bestaan. Voor die gelegenheid maakt het dit seizoen onder meer gebruik van zes verschillende shirts. Komend weekend staat er een jubileumwedstrijd op het programma, waarbij beide ploegen bestaan uit (oud-)spelers van de club. In het team van Ron de Groot doen onder meer spelers als Dennis Gentenaar, Rob Wielaert en Jack de Gier mee, terwijl Mario Been beschikt over onder meer Gábor Babos, Jeremain Lens en Lasse Schöne.

Artikel gaat verder onder video

Ook Sibum behoort tot de selectie van Been, zo maakt NEC dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder maakte begin 2008 de overstap van Roda JC naar het Goffertstadion, waar hij tot medio 2011 zou spelen. In totaal speelde Sibum 108 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij zeven keer scoorde en tien assists gaf.

De terugkeer van Sibum op het voetbalveld komt razendsnel na zijn ontslag bij Heracles Almelo. De hekkensluiter van de Eredivisie zette de oefenmeester ruim twee weken geleden op straat wegens tegenvallende resultaten. Voor Sibum was dit echter geen teken om de voetballerij voorlopig te negeren: onlangs nam hij ook al op de tribune plaats bij FC Emmen - RKC Waalwijk (2-2).