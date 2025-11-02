Live voetbal

Serdar Gözübüyük staat achter zijn beslissing: goal FC Utrecht terecht goedgekeurd

Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 november 2025, 22:39

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük vindt niet dat hij een foute beslissing heeft genomen door het doelpunt van FC Utrecht tegen NEC (1-0) goed te keuren. Dat onthult Bryan Linssen na afloop van de wedstrijd tegenover Voetbal International.

Gözübüyük stond zondag centraal tijdens de wedstrijd tussen de beide subtoppers. In de eerste helft botsten Bryan Linssen en Gjivai Zechiël tegen elkaar op, waarna de Domstedelingen konden doorvoetballen. Uiteindelijk kwam FC Utrecht zelfs tot scoren, via Miguel Rodríguez: 1-0. Linssen lag op dat moment nog steeds met een hoofdblessure op de grond en dus vond heel NEC dat Gözübüyük voor het doelpunt had moeten afkeuren.

Na afloop van de wedstrijd gaat Linssen tegenover Voetbal International in op het beslissende moment in de wedstrijd: "Ik vond dat hij had moeten fluiten," zei Linssen, die vervolgens verhaal ging halen en een gele kaart kreeg. "Dat ging om mijn manier van protesteren. Ik heb hem niet uitgescholden. Een beetje misschien," zegt Linssen.

De aanvalsleider van NEC zocht de scheidsrechter in de rust van de wedstrijd op om verhaal te halen: "Ik vroeg hem of hij wist dat hij fout zat en hij vond van niet. Ik vond het geen overtreding, maar ik had last van mijn hoofd. Het was best een aardige tik en daar moest ik echt even van bijkomen. De regel lijkt me duidelijk."

Bekijk hieronder het interview van Bryan Linssen over de beslissing van Serdar Gözübüyük met ESPN:

  Gisteren, 21:40
  Gisteren, 20:17
  Gisteren, 19:11
