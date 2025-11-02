Stentler hard voor blunderende Gözübüyük: 'Twee grote fouten'

Leonne Stentler is niet te spreken over het optreden van arbiter Serdar Gözübüyük tijdens FC Utrecht - NEC (1-0). De analist van de NOS zag de scheidsrechter twee keer flink de fout ingaan.

Gözübüyük stond zondag centraal tijdens de wedstrijd tussen de beide subtoppers. In de eerste helft botsten Bryan Linssen en Gjivai Zechiël tegen elkaar op, waarna De Domstedelingen doorvoetballen. Uiteindelijk wordt de vlotte Utrechtse aanval afgerond door Miguel Rodríguez: 1-0. Linssen lag wel met een hoofdblessure op de grond en dus vond heel NEC dat Gözübüyük voor het doelpunt had moeten affluiten. Later bleek dat het arbitrale team niet had geconstateerd dat Linssen last van zijn hoofd had.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de tweede helft liet Gözübüyük op de verkeerde manier van zich spreken. Noe Lebreton van NEC viel in de 86e minuut zeer theatraal in de zestien nadat Utrecht-verdediger Matisse Didden hem een licht duwtje had gegeven. De arbiter van dienst wees naar de stip, waarna de VAR de fout niet dusdanig groot vond om hem naar het scherm te roepen.

In Studio Sport wordt Stentler gevraagd naar haar mening over dit penaltymoment. "Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dit was ab-so-luut geen penalty. Het is gewoon een verdediger die contact maakt, die voelt waar de speler is. Hij (Lebreton, red.) maakt hier optimaal gebruik van door meteen vooruit te duiken." Stentler vond de arbiter een matige wedstrijd fluiten. "Dit was de tweede grote fout van Gözübüyük", verwijst de analist ook naar het moment vlak voor de 1-0 van FC Utrecht. Veel voetbalfans lieten zondag eveneens weten niet te spreken te zijn over het optreden van de gerenommeerde scheidsrechter.