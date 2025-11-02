Van der Vegt compleet ontsteld na 8-2-nederlaag: 'Hoe is dit in godsnaam mogelijk?'

Zondag werd een pijnlijke dag voor PEC Zwolle en trainer Henry van der Vegt. De blauwwitte formatie verloor met 8-2 op bezoek bij Heracles. Van der Vegt wist niet wat hij zag.

Na een kwartier spelen stond PEC nog met 0-1 voor, maar daarna ging het helemaal mis voor de uitploeg. "Als je me toen had gezegd dat het zo zou eindigen, had ik je voor gek verklaard", stelt Van der Vegt na afloop in gesprek met ESPN. "Nu staat er een uitslag waarvan ik denk: hoe is dit in godsnaam mogelijk?"

"Maar ik zag wel in dat eerste kwartier dingen die me niet bevielen." De coach probeerde vanaf de zijlijn in te grijpen. "Ik was net mijn stem een beetje kwijt, dat kwam daardoor. We mochten niet verslappen, maar dat is wel wat we deden. We hebben het over onszelf afgeroepen. Ik vond dat we te snel een houding kregen van: het komt wel goed. En dat bevalt me voor geen meter."

PEC begon defensief solide aan het seizoen, maar geeft de laatste heel eenvoudig goals weg. "Dat is vrij lastig te bevatten", stelt Van der Vegt. "We spelen eigenlijk niet met heel veel andere mensen. Dit moet zeker beter." De trainer van PEC heeft een plan in zijn hoofd over hoe hij het team uit deze negatieve spiraal wil trekken, maar de details daarvan houdt hij nog even voor zich.