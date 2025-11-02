Live voetbal 13

De Rooij verbaast na 8-2 nederlaag tegen Heracles: 'Matige tegenstander'

Kaj de Rooij van PEC Zwolle
Foto: © ESPN
2 november 2025, 17:39

Na de pijnlijke 8-2 nederlaag tegen Heracles Almelo heeft Kaj de Rooij, aanvaller van PEC Zwolle, zijn onvrede geuit over de prestaties van zijn eigen team. In gesprek met ESPN noemde hij Heracles een 'matige tegenstander', ondanks de afstraffing die zijn ploeg te verduren kreeg.

De wedstrijd begon nog hoopvol voor de Zwollenaren, toen De Rooij de openingstreffer maakte en zijn ploeg op 0-1 zette. Echter, de vreugde was van korte duur, want Heracles kwam al snel langszij en liep in de eerste helft uit naar een 4-1 voorsprong. Een rode kaart voor Nick Fichtinger maakte de situatie voor PEC Zwolle er niet beter op en in de tweede helft liep de schade nog verder op tot 8-2. De Rooij maakte na een fout van Damon Mirani nog wel zijn tweede treffer van de middag.

De Rooij heeft dit 'nog nooit meegemaakt'

De Rooij reageert verslagen voor de camera van ESPN. "Ik weet niet wat hier zojuist gebeurd is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik weet niet wat ik moet zeggen," zo gaf de doelpuntenmaker van de bezoekers toe. "Ik weet echt niet wat wij aan het doen waren. Ik denk dat iedereen zijn slechtste wedstrijd uit zijn leven heeft gespeeld."

De Rooij schaamt zich en noemt Heracles 'matig'

"Ik schaam me kapot. Ik kan wel huilen", gaat de aanvaller verder. "Dat dit gebeurt tegen zo’n matige tegenstander", haalt De Rooij uit naar de ploeg die even daarvoor met 8-2 had gewonnen. "Nogmaals, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

Heracles - PEC

Heracles Almelo
8 - 2
PEC Zwolle
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Kaj de Rooij

Kaj de Rooij
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 24 jaar (25 nov. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
10
2
2024/2025
PEC
21
2
2023/2024
PEC
5
0
2022/2023
NAC
18
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
11
-5
10
15
Excelsior
11
-11
10
16
PEC
11
-14
9
17
Telstar
11
-7
8
18
Heracles
11
-17
6

