Na de pijnlijke 8-2 nederlaag tegen Heracles Almelo heeft , aanvaller van PEC Zwolle, zijn onvrede geuit over de prestaties van zijn eigen team. In gesprek met ESPN noemde hij Heracles een 'matige tegenstander', ondanks de afstraffing die zijn ploeg te verduren kreeg.

De wedstrijd begon nog hoopvol voor de Zwollenaren, toen De Rooij de openingstreffer maakte en zijn ploeg op 0-1 zette. Echter, de vreugde was van korte duur, want Heracles kwam al snel langszij en liep in de eerste helft uit naar een 4-1 voorsprong. Een rode kaart voor Nick Fichtinger maakte de situatie voor PEC Zwolle er niet beter op en in de tweede helft liep de schade nog verder op tot 8-2. De Rooij maakte na een fout van Damon Mirani nog wel zijn tweede treffer van de middag.

De Rooij heeft dit 'nog nooit meegemaakt'

Artikel gaat verder onder video

De Rooij reageert verslagen voor de camera van ESPN. "Ik weet niet wat hier zojuist gebeurd is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik weet niet wat ik moet zeggen," zo gaf de doelpuntenmaker van de bezoekers toe. "Ik weet echt niet wat wij aan het doen waren. Ik denk dat iedereen zijn slechtste wedstrijd uit zijn leven heeft gespeeld."

De Rooij schaamt zich en noemt Heracles 'matig'

"Ik schaam me kapot. Ik kan wel huilen", gaat de aanvaller verder. "Dat dit gebeurt tegen zo’n matige tegenstander", haalt De Rooij uit naar de ploeg die even daarvoor met 8-2 had gewonnen. "Nogmaals, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."