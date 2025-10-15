droomt van een terugkeer bij PEC Zwolle. De 38-jarige Braziliaanse verdediger wil zijn loopbaan graag afsluiten in bij de Blauwvingers. Ondanks zijn leeftijd, denkt Botteghin dat hij het niveau van de Zwollenaren nog aankan.

Dat vertelt de ervaren verdediger in een interview met De Stentor. Botteghin was afgelopen week even terug in Nederland, aangezien hij namens zijn oude club Feyenoord deelnam aan de wedstrijd tussen de Feyenoord Legends en de Celtic Legends in De Kuip (2-1 winst).

Artikel gaat verder onder video

Tijdens zijn dagen in Nederland bezocht Botteghin ook het stadion van PEC Zwolle, de club waar hij tussen 2007 en 2011 speelde. “Ik wilde mijn kinderen laten zien waar papa vroeger speelde. Dat was belangrijk voor me. We hebben voor iedereen een shirtje gekocht en zijn het stadion ingegaan. Ze vonden het geweldig.”

Botteghin zou het wel zien zitten om vaker terug te keren naar het Mac3Park Stadion. De Braziliaan zit sinds zijn vertrek bij het Italiaanse Modena zonder club, maar wil graag door als voetballer. Volgens hem kan hij nog prima meedraaien in de Eredivisie.

Hij keert het liefst terug bij PEC Zwolle, de club waar hij met ontzettend veel plezier speelde: “Het zou fantastisch zijn om mijn carrière daar af te sluiten, een cirkel die zo rond is. Zwolle heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. Ze kunnen me bellen.”