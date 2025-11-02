Fenomenale Hornkamp leidt monsterzege Heracles op PEC Zwolle in: 8-2

Heracles Almelo heeft zondagmiddag met gigantische cijfers gewonnen van PEC Zwolle: 8-2. De bezoekers kwamen nog wel vroeg op voorsprong, maar een hattrick van binnen veertien minuten leidde een gigantische zege voor de hekkensluiter in. Daarmee heeft Heracles in deze wedstrijd meer gescoord dan in de voorgaande tien Eredivisieduels bij elkaar.

Na afgelopen week wist Heracles eindelijk weer wat winnen is. Na het ontslag van Bas Sibum werd onder leiding van Hendrie Krüzen met 1-4 gewonnen bij NAC Breda in de KNVB Beker. De hekkensluiter hoopte daar zondag in de competitie vervolg aan te geven, met nummer zestien PEC Zwolle als tegenstander. Al vroeg in de wedstrijd leek een nieuwe zege voor Heracles een lastig verhaal te worden, toen Kai de Rooij de bal via een kluts binnenwerkte voor de bezoekers: 0-1.

Vervolgens was het de beurt aan Hornkamp, die een geweldige veertien minuten beleefde. De spits van Heracles nam in de achttiende minuut de gelijkmaker voor zijn rekening, om vervolgens in minuten 29 en 32 opnieuw toe te slaan: 3-1. Vijf minuten voor rust werd het nog erger voor PEC, toen Nick Fichtinger zijn tweede gele kaart kreeg voor een overtreding in het strafschopgebied. Luka Kulenovic mocht aanleggen en bleef kalm vanaf de stip: 4-1.

Na de pauze ging Heracles verder waar het gebleven was. In minuut vijftig kopte Mike te Wierik de bal na een mooie indraaiende voorzet van Walid Ould-Chikh via de grond voorbij Tom de Graaff. Waar de goal eerst werd afgekeurd wegens buitenspel, besloot de VAR dat de 5-1 wel telde. Nadat Kulenovic de bal uit een vrije trap van heel dichtbij tegen de kruising had gekopt, was het na een uur spelen weer raak voor de thuisploeg, toen Bryan Limbombe de bal in een keer uit de lucht nam. In minuut 68 werd het allemaal nog mooier voor Heracles, toen Alec Van Hoorenbeeck van dichtbij de 7-1 binnenwerkte.

Enkele minuten later deed PEC weer wat terug via De Rooij. Een lange bal van de bezoekers werd niet goed verwerkt door Damon Mirani, die de aanvaller van de Zwollenaren voor zijn eigen doelman zette. De Rooij bleef koel en werkte de 7-2 binnen. In het vervolg van de wedstrijd kreeg Kulenovic nog de kans op de achtste van de thuisploeg, maar hij raakte de buitenkant van de paal. In minuut 89 kwam de 8-2 er alsnog, toen Thomas Bruns de bal na een kluts in het strafschopgebied van PEC via de arm van De Graaff binnenschoof. Met deze zege blijft Heracles vooralsnog op de laatste plaats staan, maar krimpt de achterstand op nummer zeventien Telstar naar twee punten. PEC Zwolle staat met nog een puntje meer op plek zestien.