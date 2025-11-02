Heracles Almelo heeft zondagmiddag geblunderd met het shirt van . Op de rug van de middenvelder stond de naam ‘Ould Chick’: een verkeerde spelling en een ontbrekend streepje. In de rust is de fout gecorrigeerd.

Heracles nam het zondagmiddag in eigen huis op tegen PEC Zwolle, waarbij Ould-Chikh een basisplaats kreeg. De hekkensluiter is echter de fout in gegaan met de bedrukking op het shirt van de Nederlander met Marokkaanse roots. In plaats van Ould-Chikh stond er ‘Ould Chick’ onder zijn rugnummer.

Artikel gaat verder onder video

Waar Heracles met het shirt van Ould-Chikh dus blunderde, verliep de rest van de eerste helft voorspoedig voor de Almeloërs. Bij rust stond de hekkensluiter met liefst 4-1 voor tegen PEC, dat in de slotfase van het eerste bedrijf ook nog een rode kaart kreeg. Na de pauze keerde Ould-Chikh met een correct shirt terug het veld in.

© ESPN