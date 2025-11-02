Live voetbal 4

Heracles blundert met spelfout op shirt Ould-Chikh

Shirt Walid Ould-Chikh met spelfout
Foto: © ESPN
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 november 2025, 13:46

Heracles Almelo heeft zondagmiddag geblunderd met het shirt van Walid Ould-Chikh. Op de rug van de middenvelder stond de naam ‘Ould Chick’: een verkeerde spelling en een ontbrekend streepje. In de rust is de fout gecorrigeerd.

Heracles nam het zondagmiddag in eigen huis op tegen PEC Zwolle, waarbij Ould-Chikh een basisplaats kreeg. De hekkensluiter is echter de fout in gegaan met de bedrukking op het shirt van de Nederlander met Marokkaanse roots. In plaats van Ould-Chikh stond er ‘Ould Chick’ onder zijn rugnummer.

Waar Heracles met het shirt van Ould-Chikh dus blunderde, verliep de rest van de eerste helft voorspoedig voor de Almeloërs. Bij rust stond de hekkensluiter met liefst 4-1 voor tegen PEC, dat in de slotfase van het eerste bedrijf ook nog een rode kaart kreeg. Na de pauze keerde Ould-Chikh met een correct shirt terug het veld in.

Shirt Walid Ould-Chikh met spelfout
© ESPN
Shirt Walid Ould-Chikh met juiste spelling
© Imago

  Gisteren, 23:27
  Gisteren, 22:38
  Gisteren, 21:55
Heracles - PEC

Heracles Almelo
8 - 2
PEC Zwolle
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Walid Ould-Chikh

Walid Ould-Chikh
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 25 jaar (6 nov. 1999)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
4
0
2025/2026
Braunschweig
0
0
2024/2025
Braunschweig
7
0
2023/2024
Roda
37
12

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
11
-5
10
15
Excelsior
11
-11
10
16
PEC
11
-14
9
17
Telstar
11
-7
8
18
Heracles
11
-17
6

Complete Stand

