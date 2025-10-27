Hugo Borst heeft geen goed woord over voor Bas Sibum. De inmiddels ontslagen oefenmeester van Heracles Almelo gaf aanvaller na afloop de schuld van de 3-0 nederlaag op bezoek bij FC Volendam. Borst stelt dan ook dat Sibum een 'verraaier' is.

Heracles Almelo is na tien speelronden de hekkensluiter van de Eredivisie. De Almeloërs wisten van de tien wedstrijden er slechts één te winnen, de overige negen gingen verloren. Na de pijnlijke 0-7 nederlaag in eigen huis werd door de aanhang van Heracles al geroepen om het hoofd van Sibum, maar de trainer mocht aanblijven. Er was vanuit de club een reactie beloofd tegen FC Volendam, maar die kwam niet uit. Ook in het palingdorp ging Heracles op pijnlijke wijze onderuit: 3-0.

Bij een 2-0 achterstand kreeg Engels zijn tweede gele kaart, nadat hij voor de tweede maal in de wedstrijd een schwalbe maakte. De eerste gele kaart kreeg de 32-jarige Duitser een gele kaart vanwege heftige armgebaren richting scheidsrechter Danny Makkelie. Sibum nam Engels de rode kaart niet in dank af en dat liet hij weten ook na de wedstrijd. "Hij laat de club in de steek", sprak de oefenmeester voor de camera van ESPN.

Borst is niet te spreken over het feit dat Sibum Engels onder de bus gooide. "Onbeschaamd vertelde Bas Sibum dat hij Mario Engels in de kleedkamer de schuld had gegeven van de nederlaag. Engels en alleen Engels had de boel in de steek gelaten. Daar waren anti-Sibum-spreekkoren van gekomen. Geen woord bijvoorbeeld over het feit dat Heracles voor de achtste keer in tien wedstrijden een tegengoal kreeg uit een corner. Gatverdarrie, dacht ik", aldus Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Dat doe je toch niet? Je bloedeigen voetballers op tv afbranden? Alleen hem de schuld geven. Wat een verraaier", oordeelt hij hard.

Uit nieuwsgierigheid pleegde Borst wat belletjes naar Kerkrade, waar Sibum de voorbije twee seizoenen werkzaam was bij Roda JC. "Ik pleegde wat belletjes naar Kerkrade. 'Een nare, hardleerse man zonder enige empathie', werd me verzekerd", gaat de analist verder. "Binnen 24 uur werd bruinhemd Sibum ontslagen. En met hem de man die hem had gekozen, Nico-Jan Hoogma. Zo gaan die dingen. Heracles rest maar één ding: de schwalbes van Mario Engels omarmen. Het gaat alleen om loyaliteit", neemt Borst het tot besluit nog op voor Engels.