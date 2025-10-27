Gertjan Verbeek staat ervoor open om het in crisis verkerende Heracles Almelo te helpen. De ESPN-analist zou best zijn steentje willen bijdragen om van Heracles weer écht Heracles Almelo te maken.

Dat vertelt de voetbalanalist in gesprek met RTV Oost, kort na het vertrek van trainer Bas Sibum en technisch directeur Nico-Jan Hoogma: "Misschien is het verstandig om externe adviseurs te raadplegen. Mensen die de club goed kennen en het beste met Heracles voor hebben. Daar ben ik toe bereid, maar niet in mijn eentje."

Artikel gaat verder onder video

"Een club die je aan het hart gaat, laat je niet aan zijn lot over. Er is veel misgegaan bij Heracles. Het wordt hoog tijd om mensen binnen te halen die de clubcultuur kennen en die weer te herstellen", stelt Verbeek, die het logisch vindt dat Sibum is vertrokken bij de Almelose club.

"Of Sibum een goede of slechte trainer is, dat kan ik niet beoordelen. Maar het is in ieder geval géén verbinder. Ja, hij is authentiek en zichzelf, maar dat werkt niet bij deze groep. Zeker niet als je jezelf vrijpleit en de nederlaag in Volendam afschuift op de rode kaart van Mario Engels, die viel bij een 2-0 achterstand", zegt Verbeek.