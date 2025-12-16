Ajax heeft de komst van bekendgemaakt. De Japanse verdediger, die transfervrij was, heeft in de hoofdstad een contract getekend voor een half seizoen, tot en met 30 juni 2026.

Medio november maakte Jan Verdonk, bekend van de Pantelic Podcast, als eerste melding van de interesse van Ajax in de diensten van Tomiyasu. De veelzijdige verdediger, die op alle posities achterin uit de voeten kan maar vooral voor de backposities in aanmerking komt, is transfervrij op te pikken nadat Arsenal zijn contract afgelopen zomer ontbond. Tomiyasu speelde in drie jaar ruim tachtig wedstrijden voor The Gunners, maar kwam door een zware knieblessure al sinds oktober 2024 niet meer in actie.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens maakten ook De Telegraaf en Voetbal International te melden dat Ajax daadwerkelijk werk ging maken van Tomiyasu, die zich hoop tin de kijker te spelen van Japan voor het komende WK. Eerder deze dinsdag doorliep de Japanner de medische keuring bij Ajax, waarna hij in de middag werd gepresenteerd door de Amsterdammers.

Directeur voetbal Marijn Beuker is in zijn nopjes met de transfervrije komst van Tomiyasu. "Takehiro heeft zich bewezen als een uitstekende verdediger met ruime ervaring in meerdere topcompetities. Het is een intelligente verdediger, die volledig tweebenig is", looft hij de voormalig Arsenal-back. "Samen met de scouting en staf hebben we de laatste weken veel beelden van hem bekeken en iedereen is enthousiast. Ook zijn blessureverleden was een belangrijk punt. Hij heeft vanaf het begin hard gewerkt aan zijn herstel, de medische staf heeft hem grondig bekeken en hij kan, zodra zijn werkvisum in orde is gemaakt, direct aansluiten bij de groepstraining."

"Ondanks dat hij nog wedstrijdritme moet opdoen, denken wij dat hij dit door zijn ervaring vrijwel direct zal oppakken", vervolgt Beuker. "Daarbij hebben we contractueel een mooie manier gevonden om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Al met al verwachten wij met Takehiro dus een speler binnen te hebben gehaald die op korte termijn meer balans kan brengen in onze relatief jonge, maar zeer talentvolle selectie.”