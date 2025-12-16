Live voetbal 1

Ajax maakt komst van voormalig Arsenal-back Tomiyasu wereldkundig

Takehiro Tomiyasu
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
16 december 2025, 15:08

Ajax heeft de komst van Takehiro Tomiyasu bekendgemaakt. De Japanse verdediger, die transfervrij was, heeft in de hoofdstad een contract getekend voor een half seizoen, tot en met 30 juni 2026.

Medio november maakte Jan Verdonk, bekend van de Pantelic Podcast, als eerste melding van de interesse van Ajax in de diensten van Tomiyasu. De veelzijdige verdediger, die op alle posities achterin uit de voeten kan maar vooral voor de backposities in aanmerking komt, is transfervrij op te pikken nadat Arsenal zijn contract afgelopen zomer ontbond. Tomiyasu speelde in drie jaar ruim tachtig wedstrijden voor The Gunners, maar kwam door een zware knieblessure al sinds oktober 2024 niet meer in actie.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens maakten ook De Telegraaf en Voetbal International te melden dat Ajax daadwerkelijk werk ging maken van Tomiyasu, die zich hoop tin de kijker te spelen van Japan voor het komende WK. Eerder deze dinsdag doorliep de Japanner de medische keuring bij Ajax, waarna hij in de middag werd gepresenteerd door de Amsterdammers.

Directeur voetbal Marijn Beuker is in zijn nopjes met de transfervrije komst van Tomiyasu. "Takehiro heeft zich bewezen als een uitstekende verdediger met ruime ervaring in meerdere topcompetities. Het is een intelligente verdediger, die volledig tweebenig is", looft hij de voormalig Arsenal-back. "Samen met de scouting en staf hebben we de laatste weken veel beelden van hem bekeken en iedereen is enthousiast. Ook zijn blessureverleden was een belangrijk punt. Hij heeft vanaf het begin hard gewerkt aan zijn herstel, de medische staf heeft hem grondig bekeken en hij kan, zodra zijn werkvisum in orde is gemaakt, direct aansluiten bij de groepstraining."

"Ondanks dat hij nog wedstrijdritme moet opdoen, denken wij dat hij dit door zijn ervaring vrijwel direct zal oppakken", vervolgt Beuker. "Daarbij hebben we contractueel een mooie manier gevonden om een samenwerking met elkaar aan te gaan. Al met al verwachten wij met Takehiro dus een speler binnen te hebben gehaald die op korte termijn meer balans kan brengen in onze relatief jonge, maar zeer talentvolle selectie.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gijp/Tomiyasu

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Feyenoord-speler Quinten Timber

Valentijn Driessen stoort zich aan gedrag Quinten Timber: 'Continu wegwerpgebaren'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Gaston Ávila in actie voor Fortaleza

Belgische media: Antwerp toont interesse in Ajax-verdediger Gaston Ávila

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
9 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
366 Reacties
29 Dagen lid
901 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een nieuwe speler is vaak een gok en dat zal hier ook zo zijn. Hij moet nog in zijn ritme komen plus nog wat gewenningstijd dus het zal nog effe duren eer hij zijn draai gevonden heeft. Hopelijk gaat hij het goed doen en kan hij een stabiele factor voor Ajax worden.

Vrij Dag
332 Reacties
576 Dagen lid
457 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je zoekt een back en je krijgt een gratis. Wat wil je nog meer! Ik denk niet dat hij direct aanvoerder zal worden🥴

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
366 Reacties
29 Dagen lid
901 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een nieuwe speler is vaak een gok en dat zal hier ook zo zijn. Hij moet nog in zijn ritme komen plus nog wat gewenningstijd dus het zal nog effe duren eer hij zijn draai gevonden heeft. Hopelijk gaat hij het goed doen en kan hij een stabiele factor voor Ajax worden.

Vrij Dag
332 Reacties
576 Dagen lid
457 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je zoekt een back en je krijgt een gratis. Wat wil je nog meer! Ik denk niet dat hij direct aanvoerder zal worden🥴

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0
2022/2023
Arsenal
21
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel