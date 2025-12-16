Live voetbal

PSV wil Salah-Eddine definitief overnemen van AS Roma

PSV-speler Anass Salah-Eddine
Foto: © Imago
16 december 2025, 13:45

PSV wil ook na dit seizoen door met Anass Salah-Eddine. Dat onthult algemeen directeur Marcel Brands in De Rood Wit Podcast. De bestuurder van de Eindhovenaren is vol lof over de Marokkaans international en is dan ook voornemens om de optie tot koop te lichten.

Afgelopen zomer nam PSV Salah-Edinne op huurbasis over van AS Roma. Daarbij wist de landskampioen een optie tot koop te bedingen, die naar verluidt zo'n acht miljoen euro bedraagt. Brands geeft toe dat hij en technisch directeur Earnest Stewart komende zomer de eerste optie hebben om de 23-jarige linkervleugelverdediger definitief in te lijven.

"We wilden hem in de winterstop eigenlijk overnemen van FC Twente, maar toen werd hij te duur door de belangstelling van Roma", aldus Brands. "Vervolgens hebben we het in de zomer wederom geprobeerd", gaat Brands verder. "We moesten lang wachten richting het einde van de markt (op 31 augustus werd de huurdeal officieel, red.), maar we waren overtuigd van Salah-Eddine. Het is een fijne jongen. We zullen zeker ons best doen om hem hier te houden."

Salah-Eddine doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 1 februari 2024 de definitieve overstap naar FC Twente, waar hij in het seizoen 2022-2023 ook al voor uitkwam. Bij FC Twente wist hij definitief door te breken en speelde hij in de Europa League vorig seizoen enkele goede wedstrijden. Dit overtuigde AS Roma ervan om hem begin dit jaar naar Rome te halen. De Italiaanse grootmacht betaalde naar verluidt acht miljoen, met nog twee miljoen euro aan bonussen, voor de linksback.

Bij AS Roma kwam Salah-Eddine echter totaal niet uit de verf. Hij kwam tot slechts drie optredens in de hoofdmacht van de Giallorossi en mocht mede daarom afgelopen zomer zijn heil ergens anders zoeken. PSV profiteerde hiervan en huurde hem voor één seizoen, met een optie tot koop. De komende weken kan trainer Peter Bosz geen beroep doen op Salah-Eddine omdat hij uitkomt voor Marokko, dat deelneemt aan de Afrika Cup.

