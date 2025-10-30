Mario Engels niet blij met interview Sibum: ‘Zeer makkelijk gezegd’

heeft tegenover VoetbalPrimeur gereageerd op het woedende interview van Bas Sibum na de wedstrijd tegen FC Volendam (3-0). De Duitser pakte in dat duel een oliedomme rode kaart en kreeg van de inmiddels ontslagen trainer min of meer de schuld van de nederlaag, terwijl Heracles op dat moment al tegen een 2-0-achterstand aankeek.

Engels incasseerde afgelopen zaterdag twee domme gele kaarten: één voor commentaar op de scheidsrechter en één vanwege een schwalbe. Toen de aanvaller het veld moest verlaten, stond zijn ploeg al op een 2-0-achterstand. Toch was Sibum laaiend na de wedstrijd: “Ik ben zeer, zeer teleurgesteld en heel erg boos over deze actie”, begon de inmiddels ontslagen oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

“Dit is onacceptabel. Het heeft ook niks met druk of spanning te maken, maar wel met logische dingen doen en je kop erbij houden. Ik sta altijd voor mijn spelersgroep, ten koste van alles. Als ze persoonlijke fouten maken, dan gaat mijn kop er eerder af dan bij hen. Maar dit is zó kwalijk. Mario laat het hele team en de hele club in de steek”, sprak Sibum boos.

Engels reageert op Sibum-interview

Engels reageert na de royale bekeroverwinning op NAC Breda (1-4) op het felle interview van zijn voormalig trainer. “Ik snap de emoties natuurlijk, maar ik vind het zeer makkelijk gezegd”, begint de Duitser bij VoetbalPrimeur. “Ik speelde een goede wedstrijd en dan mij zo makkelijk afmaken… Dat vind ik te makkelijk.”

Sibum en Engels hebben zelf nog geen contact gehad. “Nog niet. Als ik moet inschatten hoe hij als trainer was, denk ik dat dat nog wel komt. Maar nu nog niet”, aldus de 32-jarige aanvaller.