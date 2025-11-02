Hooligans van PEC Zwolle hebben zich zondagmiddag vreselijk misdragen in Nijverdal. Een café vol met Heracles-supporters, waaronder zich meerdere kinderen bevonden, in het Twentse dorp werd aangevallen door Zwolse hooligans. Op beelden van VoetbalUltras is te zien dat het café in brand staat.

Heracles Almelo en PEC Zwolle stonden zondagmiddag tegenover elkaar in het Asito Stadion. Waar de bezoekers nog wel goed begonnen en vroeg op 0-1 kwamen, draaide de hekkensluiter het daarna helemaal om. Uiteindelijk eindigde het duel in een 8-2 zege voor Heracles.

De supporters van PEC hebben de forse nederlaag niet meegekregen in het stadion. Nadat er vuurwerk was afgestoken in het uitvak op bezoek bij Telstar, besloot de KNVB dat er geen supporters mee mochten naar Almelo.

Een groep supporters van PEC had daar echter geen boodschap aan en besloot toch richting Almelo af te reizen. Bij een café in het nabijgelegen Nijverdal, waar een grote groep Heracles-supporters had besloten de wedstrijd te kijken, ging het volledig mis. Op beelden van VoetbalUltras en Casual Ultra Official is te zien hoe er met stoelen wordt gegooid en er een brand woedt op het terras voor de deur.

Tubantia spreekt van een 'veldslag' en meldt dat verschillende hooligans het café in zijn gestormd en daarbij achter de vluchtende barvrouw aangingen. Ook waren er verschillende kinderen aanwezig in het café. "Mensen van de kroeg zijn compleet ontdaan door wat hen is overkomen", schrijft de regionale krant, die navraag heeft gedaan bij de politie naar het incident. Die geeft echter aan niks te weten van de aanval.