was zondag de grote man, door in het thuisduel met PEC Zwolle (8-2) drie doelpunten te maken. Heracles pakte in de eerste tien wedstrijden van het seizoen slechts drie punten, dus deze overwinning was hard nodig. Toch denkt Hornkamp dat de Almeloërs ook onder leiding van de ontslagen Bas Sibum deze prestatie op de mat hadden kunnen leggen.

Hornkamp scoorde in de 18e, 29e en 32e minuut en was daarmee de aanstichter van de monsterzege op PEC. Na afloop geeft de spits aan dat de wedstrijdbal voor zijn dochtertje is. "Zeker. Ik heb de bal door iedereen in de kleedkamer laten signeren", vertelt Hornkamp in gesprek met ESPN. Voor de spits was het zijn eerste Eredivisie-hattrick.

Artikel gaat verder onder video

Hornkamp vindt zijn derde doelpunt van de dag de mooiste. Bij die goal krijgt hij de bal in de zestien aangespeeld en haalt hij verwoestend uit. Via de onderkant van de lat belandt de bal in het doel. "Ik denk dat de eerste het moeilijkste was, maar de derde het mooiste." De spits had nog een vierde goal kunnen maken, maar gaf de penalty aan ploeggenoot Luka Kulenovic. "Het is geen moment om alleen maar aan jezelf te denken."

Uiteindelijk kwam er dus een enorme score op het scorebord te staan. Hornkamp is ervan overtuigd dat Heracles ook met deze uitslag van PEC had kunnen neerzetten onder leiding van Sibum, die onlangs ontslagen werd. "Honderd procent. Van buitenaf ziet het er niet goed uit als je één wedstrijd uit tien wint. Ik denk alleen dat niemand binnen onze groep het idee het van: het gaat niet goedkomen. Wij moeten de trainer helpen op het veld, maar dat hebben we niet gedaan. De trainer is daar de dupe van geworden." Hornkamp vindt deze uitslag ook vervelend voor Sibum en heeft nog altijd contact met de voormalige trainer van Heracles.

"Er wordt heel veel geschreven, maar ik vind de kritiek zwaar onterecht", vervolgt Hornkamp. "Dat het aan de trainer zou liggen, dat hij geen empathie zou hebben, dat soort dingen. Daar klopt echt hélemaal niks van. Ik vind hem een fantastisch mens en hoop dat hij weer snel aan de bak kan."