Onrust bij NEC? Van Crooij diep teleurgesteld in Schreuder: ‘Ik heb het er moeilijk mee’

is niet tevreden over zijn huidige situatie bij NEC, zo laat hij weten tegenover De Gelderlander. De aanvaller, die vorig seizoen nog topscorer werd van de Nijmegenaren, is op het tweede plan terechtgekomen en daar flink teleurgesteld over.

“Als je vorig jaar de clubtopscorer bent geworden en nu de laatste vier competitiewedstrijden niet eens mag invallen, dan lijkt het me raar als je tevreden bent of daar positief naar kijkt”, verzucht de aanvaller. Na de komst van Dick Schreuder moet Van Crooij het doen met een reserverol. De vleugelspeler annex spits stond dit seizoen slechts twee duels in de basis.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben aan het begin van het seizoen een paar keer prima ingevallen en heb zelfs een keer gescoord. Tegen Heerenveen speelde ik een slechte wedstrijd. Ik heb niet het gevoel dat ik daarop ben afgerekend, want bijna alle spelers waren niet goed. Ik heb geen idee waarom ik niet speel, want ik heb geen uitleg van de trainer gekregen”, baalt Van Crooij.

Het feit dat de aanvaller geen uitleg heeft gekregen, zit hem flink dwars. “Als hij niks wil uitleggen, is dat zijn goed recht. Laat ik het zo zeggen: als je een prima seizoen hebt gedraaid en dit seizoen vanaf het begin niet speelt, verwacht ik eigenlijk wel dat de trainer naar je toe komt. Ik denk dat communiceren best wel iets normaals is in het voetbal”, zegt hij.

Van Crooij stond afgelopen zomer nog in de belangstelling van meerdere Eredivisie-clubs, maar NEC wilde hem niet laten gaan. “Zolang ik bij NEC speel, doe ik mijn uiterste best voor deze mooie club. Meer kan ik niet doen. Maar ik heb het er best moeilijk mee. Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière, dus dat is even wennen. Ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en hopelijk krijg ik snel de kans om dat te laten zien.”

Reactie Dick Schreuder

Dick Schreuder heeft tegenover De Gelderlander gereageerd op het interview. De oefenmeester kan zich niet vinden in de uitspraken van Van Crooij. “Ik hoef normaal gesproken geen verantwoording af te leggen aan iemand die gewoon in de groep valt en genoeg aanspraak krijgt. Het lijkt me logisch dat hij ontevreden is over zijn speeltijd. Zolang dat binnen de perken blijft, is er niets aan de hand. Een speler hoeft niet blij te zijn”, zegt de trainer.