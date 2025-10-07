NEC'er Ogawa wil eerste spits van Japan worden: 'Ik vind mezelf beter dan Ueda'

is vol vertrouwen afgereisd naar de nationale ploeg van Japan. Hoewel de spits van NEC onder meer moet opboksen tegen Eredivisietopscorer (Feyenoord), zegt hij tegen Voetbal International dat hijzelf de betere spits van de twee is.

Ogawa (28) beleefde in 2019, nog als speler van Júbilo Iwata, een heerlijk debuut in de nationale ploeg van Japan. Tegen Hongkong kwam de spits drie keer tot scoren in een wedstrijd die eindigde in een 5-0 zege. Daarna moest Ogawa lang wachten op een nieuwe kans, maar sinds begin 2024 zit hij er weer geregeld bij. Inmiddels staat de teller op tien A-interlands, waarin hij nu in totaal negen keer scoorde.

Bondscoach Hajime Moriyasu heeft behalve Ogawa ook Ueda en Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) als opties in de punt van de aanval. Ueda was dit seizoen in de Eredivisie al acht keer trefzeker in evenzoveel duels en staat namens Japan op veertien doelpunten in 32 interlands. De 26-jarige Machino staat op zijn beurt op vier goals in tien wedstrijden voor de nationale ploeg.

Ogawa moet lachen als Ueda ter sprake komt in het bewuste VI-interview. "Hij blijft maar scoren, hè? Hij is een heel goede speler. Ik ken hem al lang. Inmiddels is het al een jaar of zes geleden dat we voor het eerst tegen elkaar speelden. Ik probeerde toen al van hem te leren", zegt de spits van NEC. "Aan de andere kant geloof ik in mezelf. Ik vind mezelf beter dan hij. Uiteindelijk is het aan de bondscoach. Ik vind mezelf de beste spits voor het nationale team. Ik weet zeker dat ik ga scoren als ik de kans krijg", besluit Ogawa.

Japan heeft zich via de Aziatische kwalificatiereeks al verzekerd van een ticket voor het WK van 2026. Deze interlandperiode speelt het land oefenwedstrijden tegen achtereenvolgens Paraguay (vrijdag 10 oktober) en Brazilië (dinsdag 14 oktober).