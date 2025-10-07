PSV wil Philips Stadion fors uitbreiden: mogelijk 13.000 extra plaatsen

PSV heeft de ambitie om het Philips Stadion fors uit te breiden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het Philips Stadion biedt momenteel plaats aan 35.000 toeschouwers, maar de club onderzoekt de mogelijkheid om dat op te trekken naar mogelijk zelfs 48.000 plaatsen.

Na de Johan Cruijff ArenA van Ajax (ruim 55.000 plaatsen) en De Kuip van Feyenoord (47.500 plaatsen) is het Philips Stadion het op twee na grootste onderkomen van de Eredivisie. Het verschil met de stadions daarachter, zoals De Grolsch Veste (FC Twente, 30.000), het GelreDome (Vitesse, 26.600) en het Abe Lenstra Stadion (sc Heerenveen, 26.100) is echter relatief klein.

Artikel gaat verder onder video

PSV presenteerde gisteren (maandag) uitstekende jaarcijfers. Vooral door de flinke inkomsten uit de Champions League noteerden de Eindhovenaren een nettowinst van 7,4 miljoen euro en zagen het eigen vermogen stijgen naar 48 miljoen euro. Om verder te kunnen groeien hoopt PSV het liefst in 2030 al te beginnen met een flinke uitbreiding van het stadion. "Momenteel worden berekeningen uitgevoerd door architecten en ingenieurs om een kostenplaatje voor meerdere scenario’s (tot misschien wel 13.000 toeschouwers extra) in beeld te krijgen", schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het ED.

"Een grote verbouwing gaat de club een vermogen kosten, zoveel is duidelijk ", schrijft de journalist. "Alle miljoenen die hiermee gemoeid zijn, wil de club terugverdienen via de inkomsten uit extra stoelen. Hoeveel dat er worden, is nog altijd geen uitgemaakte zaak. Dat het om een substantieel aantal van vele duizenden gaat, is wel de insteek", aldus Elfrink. Volgens de journalist is de gemeente Eindhoven 'volledig betrokken' en zouden er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden over de erfpacht van 2,4 miljoen euro per jaar die PSV sinds 2011 betaalt. In dat jaar werd de gemeente voor een bedrag van bijna 50 miljoen euro eigenaar van de grond onder het stadion, dat zelf wél eigendom van de club is.