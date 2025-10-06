PSV sluit kampioensjaar af met 7,4 miljoen euro winst en recordomzet

PSV heeft over het seizoen 2024/2025 een nettowinst van 7,4 miljoen euro geboekt. De Eindhovense club, die in extremis de landstitel veroverde, zag het eigen vermogen daardoor stijgen naar 48 miljoen euro.

PSV realiseerde een recordomzet van honderdzeventig miljoen euro, twintig miljoen meer dan een jaar eerder. Die groei komt vooral door extra inkomsten uit de Champions League en sterke cijfers bij business & hospitality (41 miljoen), merchandise & licensing (11,5 miljoen) en ticketing & match operations (28 miljoen).

De kosten liepen wel op naar honderdvijftig miljoen euro, een stijging van negen miljoen. Dat kwam vooral door hogere premies en bonussen na het succesvolle seizoen. Uiteindelijk bleef er een operationeel resultaat van 20,5 miljoen euro over, goed voor de eerdergenoemde nettowinst van 7,4 miljoen.

Dankzij de Champions League-inkomsten kon PSV ook de resterende coronaschuld van een kleine zestien miljoen euro volledig aflossen.

Op de transfermarkt noteerde PSV geen positief saldo. De verkopen van Jordan Teze (AS Monaco), Jason van Duiven (SK Lommel) en Matteo Dams (Al-Ahli) leverden samen 21 miljoen euro op, maar dat was niet genoeg om de afschrijvingen op eerdere aankopen te compenseren. De transfers van Johan Bakayoko en Noa Lang zijn nog niet meegerekend.

Daarnaast investeerde PSV zeventien miljoen euro in faciliteiten, waaronder een stadion op het trainingscomplex en verbeteringen aan het Philips Stadion. Die investeringen kwamen uit het eigen vermogen.

Omdat PSV ook dit seizoen weer actief is in de Champions League en al meerdere spelers heeft verkocht, verwacht de club opnieuw zwarte cijfers te schrijven. “Het blijft onze ambitie om het eigen vermogen te handhaven of verder te vergroten,” laat de landskampioen weten.