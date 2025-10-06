Rik Elfrink: 'Salah-Eddine kan een no-brainer worden bij PSV voor 8 miljoen euro'

Anass Salah-Eddine maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij PSV, ziet Rik Elfrink. Als de linksback deze vorm vasthoudt, zal PSV volgens Elfrink zonder twijfel de koopoptie lichten om de AS Roma-huurling definitief vast te leggen.
Salah-Eddine maakte eind augustus de overstap van Rome naar Eindhoven. Hij kreeg sindsdien speeltijd in alle wedstrijden van PSV; in de afgelopen vier officiële duels had Salah-Eddine een basisplek. Zaterdag stond hij negentig minuten op het veld tegen PEC Zwolle (0-4 zege).
Het was voor trainer Peter Bosz prettig dat hij Salah-Eddine ‘gewoon op zijn plek kon laten staan’, schrijft Elfrink in het Eindhovens Dagblad. “Dat komt de ploeg duidelijk ten goede. De van AS Roma overgekomen verdediger is tot op heden absoluut een versterking.”
Elfrink weet dat Salah-Eddine na dit seizoen voor acht miljoen euro definitief kan worden overgenomen. “Zoals het nu gaat, is dat een no-brainer en tikt PSV dat bedrag zonder verder na te denken af.”
Na de ruime overwinning in Zwolle was Bosz ook enthousiast over de 23-jarige vleugelverdediger. “Bij mij heeft Salah-Eddine nog niet als echte controleur gespeeld. Ik vind dat hij het op dit moment écht heel goed doet als linkervleugelverdediger.”
➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!
Tsja een Salah-Eddine voor 8mln of een Borges voor 11mln. Beste mensen, dit is natuurlijk een no-brainer. Stewart de meester inkoper. De top2 ajax en psv hebben het ook dit seizoen weer goed voor elkaar. Met al dat gratis CL geld is ajax goed bezig om gefaseerd het team om te bouwen en is landskampioen PSV weer volledig op de weg naar het volgende kampioenschap. En ondertussen beide lekker CL spelen om nog meer gratis geld binnen te harken.
Tsja een Salah-Eddine voor 8mln of een Borges voor 11mln. Beste mensen, dit is natuurlijk een no-brainer. Stewart de meester inkoper. De top2 ajax en psv hebben het ook dit seizoen weer goed voor elkaar. Met al dat gratis CL geld is ajax goed bezig om gefaseerd het team om te bouwen en is landskampioen PSV weer volledig op de weg naar het volgende kampioenschap. En ondertussen beide lekker CL spelen om nog meer gratis geld binnen te harken.