Perez diep onder indruk van Man: ‘In alles wat hij doet van internationale klasse’

maakt bij PSV grote indruk op Kenneth Perez, zo maakt hij duidelijk bij Dit was het Weekend. Volgens de analist is de Roemeen niet zomaar een leuke speler voor de Eredivisie, maar echt van internationale klasse.

PSV betaalde afgelopen zomer een bedrag van 8,5 miljoen euro aan Parma om Man naar Nederland te halen. Waar de vleugelaanvaller in zijn eerste duels geen goede indruk maakte, lijkt hij inmiddels los te zijn. In de afgelopen drie duels was Man goed voor een doelpunt en twee assists. Op bezoek bij Bayer Leverkusen (1-1) was hij niet bij een doelpunt betrokken, maar maakte de Roemeen de fans van PSV wel enthousiast met zijn spel.

Wanneer Man ter sprake komt bij Dit was het Weekend kan ook Perez zijn enthousiasme niet verbergen. “Dat is echt een kwaliteitsspeler”, glundert de analist. “Hij heeft even moeten wachten op zijn kans omdat Ruben van Bommel het goed deed aan de linkerkant en Ivan Perisic aan de rechterkant speelde.” Door de ernstige blessure van Van Bommel mag Man zich nu laten zien.

“In alles wat hij doet, is hij een speler van internationale klasse”, vervolgt Perez zijn lofzang. “Het is niet zo’n Eredivisiespeler, maar echt zo’n man… Wat hij doet, doet hij gewoon goed.” Marciano Vink voegt eraan toe dat Man daarnaast over snelheid beschikt. “En fysiek sterk”, zegt Perez. “Hij is ook niet bang zijn snelheid in de diepte te gebruiken in plaats van in de bal te komen. Ik vond hem tegen Leverkusen al prettig om naar te kijken. Het is echt een hele fijne speler voor PSV aan de rechterkant.”