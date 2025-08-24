Peter Bosz ziet andere Dennis Man op het veld dan op de beelden: 'Vlak'

Peter Bosz is kritisch op het debuut van bij PSV. Zaterdagavond speelde de zomeraankoop in de eerste helft mee tegen FC Groningen, waarna hij werd vervangen door Esmir Bajraktarevic, die twee keer wist te scoren.

Man, voor een bedrag van naar verluidt 8,5 miljoen euro overgekomen van Parma, speelde volgens Bosz ‘wat vlak’. “We kennen hem van de trainingen en van de beelden op basis waarvan we hem gehaald hebben. Daar zie je een jongen met heel veel dreiging in zijn dribbels. Ik vond dat hij vandaag wat vlakjes speelde. Maar het is echt een hele goede speler en dat zullen we ook gaan zien”, zegt hij op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel PSV momenteel geen beschikbare spits heeft, is de productiviteit niet in het geding, ziet de trainer. “We hebben twaalf goals gemaakt in drie wedstrijden, daar zit het probleem niet. De goal van Ruben (van Bommel, de 3-1, red.) vond ik mooi. Daar zie je waar zijn kwaliteiten liggen en we hadden er vanavond wel lang voor nodig om vanavond die keuze te maken. Er gaat ook goed voorwerk aan vooraf, van bijvoorbeeld Jerdy (Schouten). De afstemming was nog niet optimaal en vandaag (zaterdag) zijn wij ook niet geholpen omdat een aantal spelers ontbreekt, die er normaal wel zijn.”

Bosz is ook positief over keeper Matej Kovar, die enkele goede reddingen verrichtte. Een inschattingsfout na de pauze leidde gelukkig voor hem niet tot een tegendoelpunt. “Hij gaat wat dat betreft vooruit. Vorige week heb ik gezegd dat er nog twee momentjes in de wedstrijd zaten, nu was het er nog een. Ik vond dat hij sterk keepte en ons ook nog een keer uit de brand hielp met een belangrijke save. Hopelijk blijft hij aan de bal zo spelen als hij doet, met vanaf nu ook wedstrijden zonder een verkeerde pass.”