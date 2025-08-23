Peter Bosz: 'Ik ken Taremi wel. Het is heel grappig...'

Peter Bosz weet niets van de mogelijke komst van naar PSV. Volgens transferjournalist Matteo Moretto is er contact tussen PSV en de entourage van Taremi, die momenteel onder contract staat bij Internazionale. Bosz heeft echter dezelfde zaakwaarnemer als Taremi en hoorde niets over de mogelijke deal.

“Ik weet er helemaal niks van, ik weet er echt niks van”, maakt hij na de 4-2 zege op FC Groningen duidelijk aan journalist Valentijn Driessen. “Je bent bij mij dus echt aan het verkeerde adres. Ik heb me helemaal gefocust op deze wedstrijd. Alles wat eromheen gebeurt met spelers, dat is Earnest (technisch directeur Earnest Stewart, red.).”

Artikel gaat verder onder video

Driessen vraagt daarna: “Dus er kan hier een speler binnenlopen die jij gewoon niet kent, waarvan jij niks weet?” Bosz reageert: “Maar er is toch nog geen speler binnengelopen, of wel?”

Driessen zegt dat het management volgens de berichtgeving in gesprek is met PSV. “Maar je moet misschien niet alles geloven”, antwoordt Bosz. “Ik weet hier niks van. Maar er zal geen speler binnenkomen die ik niet ken of waar met mij niet over gesproken is. Het kan wel dat er nog over gesproken gaat worden, dat weet ik niet.”

Bosz is wel bekend met de spits van Inter. “Ja, want... Nou, het is wel echt lachen – en daarom geloof ik het eigenlijk niet. Want zijn agent is dezelfde agent die ik heb. En ik weet nergens van! Dus het lijkt me sterk. Maar misschien dat iemand zegt dat hij zijn manager is.”

Heeft Taremi’s zaakwaarnemer de spits dan noit aangeboden bij Bosz? “Ja, dat heeft hij wel gedaan toen ik bij Bayer Leverkusen zat. Toen zat hij nog bij FC Porto. Maar niet hier. Dus daarom zeg ik oprecht: ik weet nergens van.”

PSV zoekt een nieuwe spits nadat Alassane Pléa vorige week een forse knieblessure opliep. Met Ricardo Pepi, die zelf net terug is van een blessure, heeft Bosz slechts één centrale aanvaller tot zijn beschikking. Daar hoopt technisch directeur Stewart in de slotweek van de transfermarkt iets aan te doen.