PSV denkt aan stunt met komst Mehdi Taremi

Mehdi Taremi van Internazionale
Foto: © Imago
3 reacties
Dominic Mostert
23 augustus 2025, 20:35

Mehdi Taremi wordt zaterdagavond plots in verband gebracht met PSV. Volgens transferjournalist Matteo Moretto is er contact tussen PSV en de entourage van Taremi, die momenteel onder contract staat bij Internazionale.

PSV zoekt een nieuwe spits nadat Alassane Pléa vorige week een forse knieblessure opliep. Met Ricardo Pepi, die zelf net terug is van een blessure, heeft trainer Peter Bosz slechts één centrale aanvaller tot zijn beschikking. Daar hoopt technisch directeur Earnest Stewart in de slotweek van de transfermarkt iets aan te doen.  

Artikel gaat verder onder video

De 33-jarige Taremi zou een kandidaat zijn. Hij komt niet voor in de plannen van trainer Cristian Chivu en behoort niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Torino van maandag. Een vertrek lijkt dan ook aanstaande voor de Iraniër, wiens verbintenis in Milaan doorloopt tot de zomer van 2027.

Taremi vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 2,5 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of PSV denkt aan een verhuur of definitieve overname. Taremi maakte in 2024 de overstap van FC Porto naar Internazionale en was in mei nog bankzitter in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (5-0 nederlaag).

1 3 reacties
Reageren
3 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
367 Reacties
26 Dagen lid
1.239 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zou net als Plea een hele mooie aanwinst zijn voor de eredivisie. We worden wel verwend met dit soort niveau spelers mocht het doorgaan.

Sparta010
70 Reacties
699 Dagen lid
604 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nou wat een aanwinst. 26 wedstrijden en 1 goal voor Inter. Als spits!! Als die Plea net zo goed is moet je blij zijn dat hij geblesseerd is.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.360 Reacties
1.062 Dagen lid
18.677 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Voor PSV te hopen dat i wat brengt, 4 goals in de afgelopen 43 wedstrijden. Maar in de Eredivisie misschien voldoende als je Pepi terug hebt.

Mehdi Taremi

Mehdi Taremi
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 33 jaar (18 jul. 1992)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Inter
26
1
2023/2024
Porto
23
6
2022/2023
Porto
33
22
2021/2022
Porto
32
20

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
Sparta
3
-1
6

Complete Stand

