PSV denkt aan stunt met komst Mehdi Taremi

wordt zaterdagavond plots in verband gebracht met PSV. Volgens transferjournalist Matteo Moretto is er contact tussen PSV en de entourage van Taremi, die momenteel onder contract staat bij Internazionale.

PSV zoekt een nieuwe spits nadat Alassane Pléa vorige week een forse knieblessure opliep. Met Ricardo Pepi, die zelf net terug is van een blessure, heeft trainer Peter Bosz slechts één centrale aanvaller tot zijn beschikking. Daar hoopt technisch directeur Earnest Stewart in de slotweek van de transfermarkt iets aan te doen.

De 33-jarige Taremi zou een kandidaat zijn. Hij komt niet voor in de plannen van trainer Cristian Chivu en behoort niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Torino van maandag. Een vertrek lijkt dan ook aanstaande voor de Iraniër, wiens verbintenis in Milaan doorloopt tot de zomer van 2027.

Taremi vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 2,5 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of PSV denkt aan een verhuur of definitieve overname. Taremi maakte in 2024 de overstap van FC Porto naar Internazionale en was in mei nog bankzitter in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (5-0 nederlaag).