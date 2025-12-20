Ronald Koeman moet Oranje komende zomer aan de eerste wereldtitel helpen, maar wie er na het toernooi bondscoach is, is nog zeer onduidelijk. Volgens Valentijn Driessen wordt Michael Reiziger als een mogelijke opvolger gezien, wat volgens hem een kapitale blunder is.

Reiziger is sinds 2023 bondscoach van Jong Oranje en had de leiding over het EK van 2025. Na enkele opvallende omissies in de selectie verliep dat eindtoernooi ook vrij teleurstellend: het Nederlandse beloftenteam kwam maar net door de groepsfase heen, schakelde Portugal op wonderbaarlijke wijze uit maar moest in de halve finale het hoofd buigen voor Engeland. Eerder deed Reiziger ervaring op bij Jong Ajax, maar het kan niet gezegd worden dat hij al jaren meeloopt als trainer.

Anticiperen op vertrek Koeman

Toch wordt Reiziger binnen de KNVB mogelijk gezien als opvolger van Koeman, als laatstgenoemde na het WK van 2026 afscheid besluit te nemen. "In theorie bestaat de mogelijkheid dat je na het WK moet doorschakelen als Koeman uiteindelijk niet doorgaat als bondscoach”, stelt Driessen in de podcast Kick-Off. Daarbij speelt ook de gezondheid van de vrouw van Koeman een rol, die uitgezaaide kanker heeft en waar de coach zijn plannen aan zal aanpassen. “Maar de ideale kandidaat heeft dan misschien al bijgetekend bij PSV”, verwijst de journalist naar Peter Bosz.

Driessen vindt dat de Nederlandse voetbalbond een te afwachtende houding aanneemt. "Als directie moet je anticiperen. Je kan niet op je handen blijven zitten tot het WK en daarna een keer besluiten. Maar wat er misschien achter zit, en dat is denk ik het geval, is dat ze denkt dat ze de nieuwe bondscoach al in de gelederen heeft: Michael Reiziger. Dat zou ik een slechte en bijzonder opmerkelijke keuze vinden."

Kapitale blunder KNVB

De journalist wil dat de KNVB er alles aan doet om Bosz klaar te stomen voor het bondscoachschap, ervan uitgaande dat Koeman mogelijk stopt. "Peter Bosz wil graag en dat heeft hij al een paar keer laten doorschemeren. In alles is dat natuurlijk de ideale opvolger van Ronald Koeman. Qua spel, qua uitstraling, qua alles. Het zou een perfecte volgende stap zijn voor het Nederlands elftal. Maar als je als KNVB denkt dat je de opvolger al in huis hebt in de persoon van Reiziger, dan denk ik dat je echt een kapitale blunder maakt", sluit Driessen resoluut af.