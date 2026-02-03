Live voetbal

Feyenoord akkoord met Fulham over doelman Steven Benda

Steven Benda Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
3 februari 2026, 23:00

Feyenoord heeft alsnog een opvolger voor Justin Bijlow binnengehaald. De Rotterdamse club meldt dinsdagavond laat dat Steven Benda op huurbasis van Fulham het keepersgilde komt versterken.

De blessuregevoelige Bijlow was ook dit seizoen veroordeeld tot het spelen van tweede viool, achter eerste keeper Timon Wellenreuther. Het kind van de club vertrok in januari, na twintig jaar bij Feyenoord te hebben rondgelopen, naar het Italiaanse Genoa. In de zoektocht naar een vervanger leek Feyenoord beet te hebben bij Seny Dieng (Middlesbrough), maar die deal ging tóch niet door.

Feyenoord heeft nu dus alsnog een nieuwe tweede keeper gevonden in Engeland. Benda komt op huurbasis over van Fulham. De 27-jarige Benda doorliep de jeugdopleiding van onder meer VfB Stuttgart, maar toog in 2017 naar Engeland, waar hij tekende bij Swansea City.

Die club verhuurde hem in de daaropvolgende jaren meermaals, om de Duitser in 2023 te verkopen aan Fulham. Namens de Londenaren kwam hij sindsdien tot vier officiële optredens. Dit seizoen werd Benda verhuurd aan Milwall, waarvoor hij in de eerste helft van het seizoen elf keer in actie kwam. In januari keerde hij terug bij Fulham.

Kon Feyenoord in Ned, geen goede 2de keeper vinden? Heeft Kloese wel gekeken. Die jongen van AZ die merkwaardig genoeg nu NA Zoet komt is een goede keeper en zo zijn er veel meer.

@Vrij Dag prijs kwaliteit, de tweede doelman van AZ mag voor Feyenoord ineens 5 miljoen extra kosten. Ook keepers als Koeman en Vaessen zijn te duur

Ik ben niet enthousiast, maar laat mij graag verrassen. Ik begreep dat hij bij Millwall is weggestuurd omdat hij niet voldeed, dat biedt weinig vertrouwen

